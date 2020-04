Il produttore internazionale cinese di veicoli elettrici NIO ha dichiarato che stabilirà la propria sede per la Cina a Hefei, capoluogo della provincia dell’Anhui, nell’est del Paese. La società fa sapere che la nuova sede sarà una base integrata per la gestione della sede centrale, la ricerca e sviluppo, i servizi di vendita e la produzione della catena di fornitura. NIO trasferirà le attività principali e correlate in Cina nella NIO Holdings Co., Ltd., il soggetto giuridico di NIO China. Queste attività riguardano la ricerca e lo sviluppo dei veicoli, la catena di fornitura e la produzione, le vendite e i servizi di assistenza e i servizi energetici. Secondo un accordo di investimento firmato ieri, NIO investirà inoltre 4,26 miliardi di yuan (circa 602 milioni di dollari) in NIO China controllando il 75,9% delle azioni della nuova società, mentre l’investitore strategico deterrà le azioni rimanenti. Fondata nel novembre 2014, NIO ha completato l’offerta pubblica iniziale al NYSE nel settembre 2018. La sede centrale globale è a Shanghai.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram