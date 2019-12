Per la prossima edizione del CES, Nissan si prepara a presentare la sua visione ‘Omotenashi’. La visione è quella secondo la quale la casa automobilistica giapponese sta pensando il futuro della mobilità. In particolare, tra i padiglioni del salone di Las Vegas, Nissan sarà presente con numerose esposizioni, attività e dimostrazioni, dal concept a zero emissioni Nissan Ariya, al van per gelati 100 per cento elettrico, fino alla pallina da golf che trova sempre la strada per la buca. Presso lo stand Nissan, i visitatori potranno sperimentare in prima persona il concetto di omotenashi, ovvero l’autentica ospitalità giapponese. I prodotti esposti saranno pensati per stimolare i cinque sensi e mostrare in che modo le avanzate tecnologie possono, secondo Nissan, rendere la vita quotidiana ancora più semplice e emozionante. In particolare, tra le principali attrazioni dello stand, sono da segnalare: il debutto negli Stati Uniti del concept Nissan Ariya, il crossover a zero emissioni che incarna la filosofia Nissan Intelligent Mobility, offrendo una vasta gamma di tecnologie e funzioni per una guida innovativa orientata al futuro e un’esperienza di viaggio fluida e adattiva; la presentazione del van per gelati a zero emissioni di Nissan, che regalerà ai visitatori una pausa rinfrescante.

L’esposizione di una pallina da golf ispirata alla tecnologia di assistenza alla guida Nissan ProPILOT 2.0, che permette sempre di mandare la palla in buca, oltre all’esposizione dei nuovi veicoli elettrici di Nissan, come LEAF e+ e la vettura di Formula E. Il CES 2020 si terrà dal 7 al 10 gennaio presso il Las Vegas Convention Center.

