Nissan incrementa le prestazioni dei veicoli elettrici presentando al Ces di Las Vegas e-4ORCE, sistema con doppio motore e trazione integrale All-Wheel Control che trasmette una coppia immediata a tutte le quattro ruote motrici per offrire una potenza bilanciata e prevedibile e una manovrabilità da vettura sportiva. La ‘e’ del nome rimanda alle tecnologie di propulsione 100% elettriche di Nissan, mentre ‘4ORCE’ (pronunciato come ‘force’) comunica al tempo stesso la potenza e l’energia del sistema e la presenza di quattro ruote motrici.

Per mettere a punto e-4ORCE, Nissan ha impiegato le conoscenze acquisite sviluppando il sistema di ripartizione della coppia Attesa E-TS di Nissan GT-R e il sistema 4X4 intelligente di Nissan Patrol. Gli ingegneri Nissan hanno sviluppato e-4ORCE appositamente per gestire l’erogazione di potenza dei veicoli elettrici e rendere le frenate più stabili e fluide.

Tramite l’utilizzo della frenata rigenerativa di entrambi i motori (anteriore e posteriore), il sistema riduce al minimo i fenomeni di rollio e beccheggio e rende gli arresti e le ripartenze meno bruschi anche in caso di traffico congestionato, a tutto vantaggio del comfort. Allo stesso modo, sulle strade sconnesse e in fase di accelerazione, il controllo del motore è ottimizzato in modo tale da mantenere il comfort di marcia, riducendo al minimo i movimenti irregolari.

Con e-4ORCE il conducente si sentirà più saldo al volante, sapendo che il motore ad alta precisione e il controllo della frenata consentono al veicolo di seguire esattamente la traiettoria impostata. Potendo affrontare le strade più disparate in tutta sicurezza, l’esperienza di guida diventa ancora più piacevole anche per i neopatentati o in caso di scarsa aderenza.

