La ‘rivoluzione’ e-4ORCE di Nissan strizza l’occhio alle prestazioni. Nel nuovo panorama dei veicoli elettrici destinati al mercato di massa, il concetto di prestazione da ricercarsi nella combinazione fra motore elettrico e batteria, sta prendendo sempre più piede e Nissan ha deciso di guardare oltre la velocità, per progettare la sua ultima tecnologia di propulsione secondo un approccio equilibrato. Il risultato è e-4ORCE, ovvero il sistema a trazione integrale che consente più assistenza e controllo a tutti i guidatori, esperti e non, trasmettendo una coppia istantanea a tutte le ruote e una potenza calibrata e prevedibile in qualsiasi situazione. La ‘e’ di e-4ORCE indica la propulsione 100 per cento elettrica di Nissan, mentre ‘4ORCE’ (che si pronuncia force) si riferisce sia all’energia e alla potenza fisica del veicolo, sia alla presenza della trazione integrale, suggerita dal ‘4’. Giunta alle fasi finali di sviluppo, la tecnologia a doppio motore e trazione integrale punta sull’equilibrio fra una maggiore potenza e il controllo senza precedenti, per garantire al conducente provi tutte le emozioni di un’accelerazione scattante, ma anche un viaggio all’insegna del comfort. In occasione del Tokyo Motor Show 2019 e del CES di Las Vegas, Nissan aveva già dato modo agli automobilisti di provare di persona il potenziale di e-4ORCE installando il sistema a bordo di una LEAF e+ appositamente allestita per il test. Gli ingegneri di Nissan hanno capitalizzato il know-how maturato con il sistema di ripartizione della coppia ATTESA E-TS di Nissan GT-R e con la trazione integrale intelligente di Nissan Patrol per massimizzare l’erogazione di potenza, la frenata e il controllo del telaio. “Questa tecnologia – ha dichiarato Ryozo Hiraku, expert leader della divisione Powertrain & EV Engineering di Nissan – definisce un nuovo standard di controllo, sia per Nissan sia per il segmento dei veicoli elettrici. e-4ORCE è la somma di tutte le nostre competenze nel campo della trazione integrale, del controllo del telaio e dello sviluppo dei veicoli elettrici. Non è il successore di un sistema in particolare, bensì l’evoluzione di molti”.

