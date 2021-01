ROMA. L’annuncio è ufficiale: diventare carbon neutral in tutte le proprie operazioni e nel ciclo di vita dei proprio prodotti entro il 2050. E senza mezzi termini Nissan aggiunge che a tale scopo, entro i primi anni del 2030, tutti i nuovi veicoli saranno elettrificati e venduti nei mercati chiave.

Per perseguire tale obiettivo, il colosso nipponico introdurrà innovazioni nelle tecnologie di elettrificazione

dei propri veicoli e nei processi di produzione in varie aree, prima fra tutte nella filiera delle batterie, comprese quelle allo stato solido, e tecnologie correlate per sviluppare veicoli elettrici efficienti e competitivi. Contemporaneamente nel sistema di propulsione elettrificato e-POWER per ottenere maggiore efficienza energetica e quindi nello sviluppo di un ecosistema nel ciclo di vita delle batterie per supportare la produzione decentralizzata di energia. Infine nei processi manifatturieri, per accrescere la produttività nell’assemblaggio dei veicoli, a partire dall’iniziativa Nissan Intelligent Factory.

“Siamo determinati nell’offrire il nostro apporto per creare una società carbon neutral e contribuire al rallentamento dei cambiamenti climatici” spiega Makoto Uchida, CEO di Nissan. “La nostra offerta di veicoli elettrificati continuerà ad espandersi in tutto il mondo e contribuirà a farci raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica. Continueremo a promuovere l’innovazione a beneficio delle persone per un futuro più sostenibile per tutti”.

L’obiettivo di Nissan si basa su programmi decennali improntati alla riduzione delle emissioni e all’offerta di tecnologie per i veicoli elettrici a vantaggio dell’ambiente e della società. L’impegno dell’azienda nell’elettrificazione e nella riduzione delle emissioni è in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi nell’ambito delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sul progresso globale verso una neutralità carbonica entro il 2050. “Con il 100% dei nuovi veicoli elettrificati entro gli inizi del 2030, offerti nei mercati chiave quali Giappone, Cina, Stati Uniti ed Europa, saremo anche tra i leader nella transizione tecnologica di veicoli elettrici”. (f.p.)