L’Appia Antica, la Regina Viarum. Con i suoi 2300 anni di storia è la strada romana che collegava Roma a Brindisi e permetteva scambi commerciali con la Magna Grecia. Battuta per secoli da bighe e cavalli di condottieri del rango di Augusto, Vespasiano e Traiano, resta una delle vie ‘imperiali’ più famose di Roma.

Oggi, con molta probabilità, per percorrere quel basolato disconnesso senza alcuna difficoltà, anche l’imperatore Augusto avrebbe optato per un suv. E perché non rifarsi al marchio che da oltre un decennio ha inventato questo tipo di carrozzeria? Più compatta di Qashqai, ma senza rinunciare allo spazio, la nuova generazione di Nissan Juke sembra proprio fare al caso nostro.

Seduta rialzata, spaziosità interna e comfort di guida, rendono piacevole la vita a bordo. Il nuovo crossover coupé della casa giapponese, che nella sua ultima declinazione sfoggia un aspetto ancora più muscoloso ed atletico, combina performance, efficienza e stabilità grazie al motore DIG-T 117 CV, abbinato – nella nostra versione di prova – ad un cambio manuale a sei marce.

Questa motorizzazione 1.0 turbo a tre cilindri, l’unica disponibile al momento su nuova Juke, riesce ad esprimere un carattere brioso che dona maggiore sportività limitando le vibrazioni al minimo. Un ottimo risultato se si tiene in considerazione la difficoltà estrema di percorrere su quattro ruote il selciato romano costruito due millenni fa per volere del censore Appio Claudio Cieco. Nuova Juke se la cava egregiamente (nonostante non sia disponibile la versione 4×4) anche se non viene aiutata dai cerchi da 19’’ sul percorso del nostro test.

L’abitabilità è decisamente migliorata rispetto al passato: ora quattro adulti occupano poltrone e divano in tutta comodità grazie alle dimensioni maggiorate, ma questo urban-suv resta comunque estremamente compatto. La lunghezza di 4.210 mm, l’altezza di 1.595 mm e la larghezza di 1.800 mm garantiscono maggiore spazio interno non compromettendo l’agilità grazie allo sterzo leggero e diretto, anche su fondi sconnessi.

Tornando a bordo, lo spazio per le ginocchia è aumentato di ben 5,8 cm, quello posteriore per la testa è cresciuto di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio (che raggiunge i 422 litri) fa registrare un +20% rispetto alla generazione precedente. Il punto di forza dell’abitacolo è la tecnologia dedicata alla sicurezza: il sistema di frenata d’emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il rilevamento della segnaletica stradale, il sistema intelligente di mantenimento della corsia, il rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e l’avviso dell’angolo cieco.

Disponibile anche il ProPilot che mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede per una guida meno faticosa anche nei lunghi viaggi con traffico intenso.

E’ la Nissan più connessa di sempre, con l’infotainment più avanzato installato dal brand giapponese che prevede un in-car Wi-Fi, un’integrazione perfetta con gli smartphone e una app per controllare e monitorare Juke. L’ultima versione del sistema di infotainment NissanConnect è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e permette di riprodurre sul display integrato da 8” le app preferite del proprio smartphone. Grazie alla compatibilità con Google Assistant, Juke consente ai conducenti di inviare le destinazioni al navigatore dell’auto direttamente dal proprio mobile phone (prezzo 22.620 euro).

