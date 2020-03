Nuovi elementi di stile e dotazioni tecnologiche ai vertici della categoria: sono questi gli elementi che cntraddistinguono la nuova gamma Nissan N-TEC.

Questa versione sarà declinata trasversalmente alla gamma giapponese sui modelli Micra, Qashqai e X-Trail, in un numero limitato di esemplari. Disponibile presso le concessionarie italiane con prezzi a partire rispettivamente da 17.720 euro (Micra), 31.800 euro (Qashqai), 31.228 euro per la X-Trail, questa versione speciale sfoggia un look decisamente lussuoso, conferito da dettagli eleganti di colore nero per gli esterni e gli interni delle vetture, per i clienti che amano distinguersi con stile.

Anche l’esperienza di guida migliora grazie alle tecnologie Nissan Intelligent Mobility, ora disponibili per una fascia di clientela ancora più ampia, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

L’introduzione della gamma Nissan N-TEC è dettata dalle nuove tendenze del mercato automobilistico europeo, dove i clienti sono sempre più condizionati dal design e dalla tecnologia nelle loro scelte d’acquisto della vettura. Lo conferma anche un’indagine condotta da Nissan su un campione di oltre 5.000 automobilisti in tutta Europa, da cui emerge che il design continua ad essere importante per il 94% degli intervistati, il 79% di questi considera la navigazione satellitare come la migliore innovazione degli ultimi anni, seguita dai sensori di parcheggio (72%). La tecnologia di guida autonoma è descritta come la tecnologia ‘più utile’ da quasi metà del campione (45%), seguita dal pagamento smart di pedaggi e parcheggi (40%) e dai comandi vocali (38%).

Lo studio condotto da Explain the Market per conto di Nissan, è stato effettuato su un pool di oltre 5.000 automobilisti tra Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna.

