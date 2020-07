Un premio assegnato direttamente dagli automobilisti a Nissan Qashqai. Il modello della casa giapponese si è infatti aggiudicato il premio Best Car for City Driver, nell’ambito degli AutoTrader New Car Awards 2020, nel Regno Unito. A differenza di altri premi automobilistici, nell’AutoTrader New Car Awards sono i clienti a decretare i vincitori. Un campione di cittadini britannici che hanno acquistato auto nuove nell’ultimo anno, sono chiamati ad esprimere il loro giudizio. Tutti i migliori modelli di vetture sul mercato sono a confronto tra loro e per l’edizione 2020 degli Awards Nissan Qashqai si è aggiudicato il titolo di Best Car for City Driver grazie al voto di 9000 nuovi proprietari.

“Nissan Qashqai – ha detto Erin Baker, Direttore Editoriale di AutoTrader – si aggiudica gli onori di una competizione molto serrata. I costi di gestione sono importanti per chi usa la vettura in città e in questo Qashqai ha trionfato”. A partire dal lancio, nel 2007, Nissan Qashqai è stato tra i pionieri del segmento crossover, mentre a inizio 2020 è stata lanciata la versione speciale N-TEC con nuovi elementi di design quali i cerchi in lega neri da 19″, i fari bruniti, la griglia frontale e le calotte dei retrovisori nere. Il tema cromatico nero è ripreso anche all’interno, con finiture dei sedili in pelle sintetica e Alcantara, materiali soft touch e bocchette di ventilazione nere.

“La formula vincente di Qashqai – ha commentato Andrew Humberstone, Amministratore Delegato di Nissan Motor GB – ha guidato il mercato delle vendite crossover nel Regno Unito dal primo giorno e ci aspettiamo che continui a farlo. Siamo orgogliosi di aver vinto questo premio, non solo perché riconosce Qashqai come una vettura eccellente per la città, ma perché è stata votata da migliaia di clienti, che hanno riposto fiducia in Nissan e ora si stanno godendo la loro scelta di acquisto. Questo è molto importante per noi”.

La versione special N-TEC è stata pensata per rispondere alle nuove tendenze del mercato automobilistico europeo, dove i clienti sono sempre più condizionati dal design e dalla tecnologia nelle loro scelte d’acquisto della vettura, come confermato anche da un’indagine condotta da Nissan su un campione di oltre 5000 automobilisti in tutta Europa.

