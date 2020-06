E’ tempo di cambio gomme dopo il rinvio causa lockdown e Nokian Tyres propone la sua gamma per l’estate. Il produttore di pneumatici scandinavo, sul fronte estivo, punta sulla tecnologia Dual Zone Safety, sviluppata appositamente per le varie condizioni climatiche della ‘bella’ stagione. La specifica tecnologia, che ha superato diversi test, è stata introdotta per la prima volta sulle autovetture e successivamente anche sui SUV e sulla gamma crossover, con un occhio di riguardo al confort di guida, alla durata e soprattutto alla sicurezza. “qualsiasi pneumatico – ha affermato Martin Drazik, esperto di pneumatici e Product Manager per l’Europa Centrale di Nokian Tyres – può rotolare senza problemi quando le condizioni meteorologiche sono perfette. Tuttavia, in condizioni inaspettate e difficili, come una pioggia improvvisa, gli pneumatici devono fornire prestazioni estremamente stabili. E’ molto importante che lo pneumatico non colga di sorpresa il conducente durante alcune manovre, come quando si schiva qualcosa o si frena sulle superfici bagnate. E’ necessario che sia affidabile e costante, ossia che le gomme mantengano la loro aderenza e le caratteristiche di maneggevolezza dalla primavera alla fine dell’autunno”. La gamma completa di pneumatici estivi Nokian Tyres è arricchita da nuovi pneumatici per i SUV: Nokian Powerproof SUV e Nokian Wetproof SUV. Entrambi i nuovi prodotti sono caratterizzati dalla tecnologia Dual Zone Safety e il Powerproof per SUV è stato sviluppato e testato in collaborazione con il campione di F1 Mika Häkkinen.

