ROMA – Noleggiare un’auto all’estero, per vacanza o per lavoro, può essere un’ottima soluzione per muoversi liberamente senza essere vincolati da orari dei servizi di trasporto pubblico, soprattutto nelle città. Ma quanto costa effettivamente il noleggio di un veicolo? Nella ricerca fatta da Uswitch.com/car-insurance sono contenuti tutti i dati per valutare se e quando è conveniente procedere al noleggio. Il riferimento è comunque ad un autoveicolo di classe economica, senza aggiunte di servizi specifici (come l’assicurazione Kasko o altro) che possono incidere fortemente sul prezzo finale del noleggio.

Così, emerge che con circa 30 euro al giorno, Mosca è la capitale europea sostanzialmente più economica per noleggiare un’auto, anche se è vero che Bruxelles, città molto trafficata e con diverse limitazioni, sarebbe da considerare – escluso questi limiti – al primo posto, con un costo di soli 29,7 euro al giorno.

A seguire nella classifica delle città più economiche spunta Praga, il cui noleggio giornaliero di un veicolo costa 33 euro. Seguita, a ruota, da Varsavia (34 euro) e Parigi (34,7 euro). Kiev si distacca leggermente da questa prima parte della classifica con un prezzo giornaliero di 36 euro. Subito dopo ci sono Madrid (37 euro), Tirana (38 euro) e Bratislava (38,5 euro). Tra le prime dieci più economiche, si colloca – ma all’ultimo posto – Tallinn, con un costo giornaliero di 40 euro.

Dall’altra parte della classifica, quella delle città più care, svetta invece Lubiana, con un costo di 94 euro al giorno. A seguire c’è Vienna (81 euro), Copenaghen (75 euro), Helsinki (68 euro) e Berna (65 euro).

Ma di cosa si ha bisogno per noleggiare un veicolo all’estero, a parte la carta di credito per pagarne i costi? Innanzitutto la patente di guida, ma va verificato attentamente se nel paese dove intendiamo noleggiare l’autovettura sia necessaria la patente internazionale che va richiesta almeno 15 giorni prima. Inoltre va attentamente controllato se nel costo del noleggio sono previste determinate assicurazioni (prima fra tutte quella della responsabilità civile). Tutte le altre componenti accessorie (assicurazione Kasko, assicurazione del conducente e dei familiari trasportati, furto e incendio del veicolo) devono essere ben controllate per evitare sorprese, come la presenza di franchigie o di clausole che ne inficiano l’efficacia.

Sarebbe anche buona norma verificare i diritti del consumatore, sia nello specifico del contratto di noleggio, sia in quelli vigenti nel paese dove andremo a noleggiare l’autovettura. In generale, il diritto del consumatore include quello di avere un contratto equo e accesso a una risoluzione alternativa delle controversie in caso di disaccordo con l’impresa di noleggio, il diritto a informazioni univoche e chiare in ogni momento. La cosa migliore è in ogni caso pagare il contratto con una carta di credito e controllare attentamente se ci sono eventuali costi aggiuntivi. Buona pratica è anche quella di scattare fotografie del veicolo preso a noleggio, in maniera di poter documentare eventuali danni preesistenti.

La ricerca di Uswitch.com/car-insurance ha analizzato 3.951 offerte di noleggio auto nelle capitali di tutta Europa. Il set di dati risultante è stato aggregato per città e sono stati calcolati il prezzo totale medio settimanale e il prezzo medio giornaliero. I dati sono stati raccolti il 03/08/2021

Fonte www.repubblica.it