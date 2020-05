Arval, società che si occupa del noleggio a lungo termine e soluzioni di mobilità, aggiorna la sua offerta per venire incontro alle esigenze di aziende e privati e aiutare i clienti a riavviare la propria attività e tornare a lavorare in modo sicuro, sostenibile e conveniente.

La nuova offerta si chiama ‘The Journey Goes On’ e prevede una tariffa a partire da 5,99 euro al giorno per un’auto nuova: manutenzione, assicurazione, assistenza inclusi (numero limitato, contratti oltre i 48 mesi).

L’offerta è progettata anche per le aziende e si basa su tre pilastri principali: soluzioni di noleggio flessibili e immediate per aiutare le società a riavviare il proprio business,grazie ad Arval Mid Term, il noleggio da 1 a 24 mesi di Arval, un ampio stock di auto igienizzate, immediatamente disponibili per un noleggio di pochi mesi, adatte in particolare ai pendolari e ai lavoratori che vogliono spostarsi in sicurezza; noleggio di e-Bike, come alternativa sicura ed ecologica ai viaggi giornalieri, per i dipendenti che vivono fino a 15 km di distanza dall’ufficio; ritiro e consegna delle auto a casa o in ufficio, manutenzione in loco, igienizzazione delle auto per rispettare il distanziamento e la sicurezza del driver. L’offerta The Journey Goes On sarà progressivamente lanciata in Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Belgio ed esteso successivamente agli altri Paesi del mondo in cui Arval è presente.

