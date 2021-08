ROMA – In arrivo due novità da Bird, azienda mondiale di micro-mobilità in sharing. La prima si chiama “Per favore rialzami!”, ed è un progetto mirato a tenere le strade più ordinate. Questa scritta, tradotta in italiano, francese, ebraico e svedese, è stata stampata sulla parte inferiore del battiscopa dei monopattini targati Bird per portare un messaggio semplice ma efficace: invogliare quanto più possibile gli utenti a comportarsi in maniera corretta. Dal momento però che non tutti possono raccogliere un monopattino ribaltato, l’azienda ha sviluppato un apposito strumento di segnalazione: la Modalità Community. Si trova nella schermata di apertura dell’applicazione di Bird e crea un collegamento tra il pubblico (rider e non) e il team di supporto dell’azienda. I membri della Community che notano un veicolo Bird parcheggiato male o danneggiato possono segnalarlo quindi in modo semplice tramite la app.

La seconda novità è rappresentata invece dalle Community Safety Zones. I monopattini Bird che attraverseranno queste zone ridurranno automaticamente la velocità consentita a 13 km/h, comunicando tramite un messaggio sulla app a chi sta guidando il monopattino il perché di tale rallentamento. Per il momento le Community Safety Zones saranno sperimentate a Miami, a Marsiglia e a Madrid, ma presto si estenderanno nelle altre 250 città partner di Bird. “La micromobilità è un settore in evoluzione”, spiega Jenn Fox di Vision Zero Network “Mentre le città lavorano per integrare questa popolare modalità di trasporto personale, è opportuno utilizzare ogni funzionalità di sicurezza”. (f.p.)