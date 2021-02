ROMA – Continuano i premi e i riconoscimenti per la nuova Fiat 500 elettrica. La prima vettura completamente elettrica della casa del Lingotto, inserita nella shortlist per il titolo di “Car of the year”, si è appena aggiudicata l’ambito premio “La novità dell’anno 2021” indetto da Quattroruote. Il primo modello della lunga storia di Fiat nato full electric e 100% Made in

Advertisements

Advertisements

Italy è risultato quindi il più votato dai lettori del magazine mensile specializzato, superando così la concorrenza di altre quindici vetture che componevano il ristretto nucleo delle finaliste. Alla nuova 500 full electric sono state assegnate il 17,2% delle preferenze, ed è la quarta volta che la famiglia 500 si aggiudica il riconoscimento come già avvenuto nel 2008 al debutto della rinnovata citycar, nel 2013 con la monovolume 500L e nel 2016 con la crossover 500X.

Il premio, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato consegnato in modalità virtuale a Eligio Catarinella, country manager per l’Italia di Fiat, Abarth e Lancia, al termine dell’evento digitale “Urban Mobility”, evento in cui si sono affrontati i temi della mobilità urbana del futuro. Tra l’altro, nel forum è stata affrontata la tematica molto attuale relativa al cambio di paradigma della mobilità urbana: un argomento che supera i confini del mondo automotive trasformandosi in un fatto culturale. “La mobilità urbana evolve in senso sostenibile – ha dichiarato Eligio Catarinella – e quello della sostenibilità è un concetto ampio, che può essere interpretato in molti modi. Per Fiat significa offrire le migliori soluzioni per la mobilità urbana sostenibile, oltre che per le necessità di mobilità delle famiglie. Con attenzione per l’ambiente, dotazione tecnologia e connettività. La nuova 500 è in primis una 500, mantiene le sue caratteristiche iconiche, è icona di stile, benchmark tecnologico e di connettività”.

Non a caso, l’apprezzamento dei lettori di Quattroruote riflette la tendenza del mercato poiché dal suo lancio, la nuova 500 è risultata la vettura elettrica più venduta sul mercato italiano, includendo modelli di ogni dimensione e prezzo. Un risultato che, secondo la casa torinese, premia la bontà di un progetto curato in ogni aspetto, per fornire le migliori soluzioni di mobilità urbana e affrontare al meglio le sfide del trasporto privato e condiviso, con le esigenze dei clienti sempre in primo piano. (m.r.)