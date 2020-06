Seconda edizione di lancio per la Nuova 500 che adesso è berlina. Dopo il successo riscosso con il pre-booking dedicato alla Nuova 500 ‘la Prima’ Cabrio, ora esaurita, la gamma della Nuova 500 si amplia con la seconda edizione di lancio, questa volta denominata Nuova 500 ‘la Prima’ Berlina. La nuova linea è ancora più morbida e arrotondata rispetto alla generazione precedente, la Nuova 500 ‘la Prima’ conserva i caratteri generali del ‘Cinquino’ che alla sua terza generazione torna in scena con uno spirito simile a quello delle origini. Così come avvenne nel Dopoguerra quando la prima generazione del Cinquino diede vita alla mobilità di massa, così succede oggi con la Nuova 500 che entra nella nuova dimensione e carattere della mobilità urbana elettrica. La 500 berlina si contraddistingue per il tetto panoramico in vetro e per l’inedito spoiler, oggi più pronunciato, che migliora l’efficienza aerodinamica. A disposizione del cliente della Nuova 500 ‘la Prima’ berlina tre livree ispirate agli elementi fondamentali della natura: Ocean Green (micalizzato) che rinvia al mare, Mineral Grey (metallizzato) alla Terra e Celestial Blue (tristrato) al cielo.

I fari sono full led, i cerchi da 17″ diamantati, numerosi sono gli inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata e il rivestimento interno in eco-leather avvolge cruscotto e sedili.

In quanto ad autonomia, quella della Nuova 500 è fino a 320 km con ciclo WLTP, grazie alle batterie litio ione che hanno una energia installata di 42 kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica la Nuova 500 abilita il fast charge in corrente continua fino a 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri in uso urbano, sono necessari 5 minuti. E sempre grazie al fast charge, è possibile ricaricare la batteria fino all’80 per cento di carica in 35 minuti. La Nuova 500 ‘la Prima’, versioni berlina e cabrio, comprende l’easyWallbox, il sistema di ricarica che permette di collegarsi alla rete domestica, sviluppato da ENGIE Eps per FCA. Il prezzo della Nuova 500 ‘la Prima’ berlina, comprensiva di easyWallbox, è 34900 euro e potrà essere acquistata anche con il programma ‘Più by FCA Bank’.

