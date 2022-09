Per il secondo anno consecutivo, la Nuova 500 ha conquistato il titolo di “best small electric car” ai What Car? Electric Car Awards 2022. I giudici hanno elogiato la vettura per le sue prestazioni che mettono di buonumore, il prezzo interessante e il design iconico.

<<Desidero ringraziare la prestigiosa rivista What Car? – ha commentato Oliver Francois, FIAT CEO e Stellantis Global CMO (foto a sx) – per questo riconoscimento. Essere premiati per il secondo anno consecutivo ci rende ancora più orgogliosi e acquista maggiore significato se consideriamo che il mercato dei veicoli elettrici vede il continuo lancio di nuovi modelli e tecnologie all’avanguardia. Ciononostante, la Nuova 500 ha riconfermato il suo successo e il prestigioso titolo>>.

<<Oggi il palmarès della Nuova 500 – ha proseguito il manager – annovera ben 33 premi internazionali assegnati dal pubblico e dagli esperti del settore in nove Paesi. Un successo avvalorato dai brillanti risultati di vendita: 1) in soli due anni, è stata scelta da oltre 100.000 clienti in tutto il mondo ; 2) è il veicolo elettrico più venduto in Italia e Germania e 3) si posiziona sul podio in Francia e in Europa. Punta di diamante della nostra strategia di elettrificazione, dunque, presto la Nuova 500 approderà negli Stati Uniti proseguendo il suo cammino globale al di fuori dell’Europa, dopo aver toccato Medioriente, Brasile e Giappone>>.

Steve Huntingford, Editor di What Car?, ha dichiarato: <<La Nuova Fiat 500 elimina l’idea che una piccola auto elettrica debba avere un aspetto banale o dare una sensazione dimessa. Inoltre, ha un prezzo accattivante e nessuna rivale è in grado di affrontare il traffico cittadino come lei, lasciando al guidatore il sorriso sulle labbra. In poche parole, questa vettura racchiude perfettamente ciò che ci si aspetta da un moderno mezzo di trasporto urbano>>.

Inoltre, chiude il prestigioso magazine d’Oltremanica, “questa rivisitazione della 500, che ricorda l’omonimo classico degli anni ’50, fa girare la testa come poche altre auto nella sua fascia di prezzo“.