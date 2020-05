La berlina compatta a quattro porte, per la quale è iniziata la pre-vendita, arriverà nelle concessionarie nel corso del terzo trimestre 2020. Tre motorizzazioni, tanta tecnologia e più che buono il rapporto qualità/prezzo…

Più lunga di 15 cm rispetto alla versione Sportback, la nuova Audi A3 Sedan coniuga prestazioni ed efficienza. Alla seconda generazione della berlina compatta a quattro porte sono inizialmente dedicate tre motorizzazioni. Lato benzina, il 1.5 TFSI, forte dell’iniezione diretta e del sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, eroga 150 CV ed è disponibile in due configurazioni: con il rinnovato cambio manuale a 6 marce oppure con la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Optando per la variante S tronic, il 1.5 TFSI si avvale della tecnologia mild-hybrid. La rete di bordo a 48 Volt, spina dorsale del sistema MHEV, vede l’alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) integrare in un unico modulo la connessione al propulsore termico e il motore elettrico. Quest’ultimo chiamato a operare da alternatore nelle fasi di rilascio e frenata.

L’RSG garantisce un boost elettrico, vale a dire un apporto alla trazione endotermica, quantificabile in 50 Nm e 12 CV nelle fasi di partenza e ripresa dai regimi più bassi. Il recupero dell’energia s’ispira ad Audi e-tron, prima vettura elettrica dei quattro anelli, dalla quale vengono mutuati il sistema frenante elettroidraulico integrato e la frenata rigenerativa, simile concettualmente a quanto adottato dalla gamma ibrida plug-in Audi. La frenata rigenerativa è legata all’azione dell’alternatore-starter. L’energia recuperata viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio.

Qualora il conducente rilasci il pedale dell’acceleratore in un ampio range di velocità, Audi A3 Sedan 1.5 TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V è in grado di avanzare per inerzia “in folle” o di veleggiare a motore spento. Non appena il conducente preme nuovamente l’acceleratore, l’RSG riavvia il motore in modo più rapido e progressivo rispetto a un motorino di avviamento tradizionale. Nell’esercizio di marcia reale, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt consente alla berlina dei quattro anelli di ridurre i consumi sino a 0,4 litri ogni 100 chilometri. Caratteristiche che si accompagnano ai vantaggi in termini di mobilità e fiscalità garantiti dall’omologazione ibrida. Quanto alle motorizzazioni Diesel, al lancio Audi A3 Sedan è disponibile con il 2.0 TDI da 150 CV abbinato alla trasmissione S tronic a 7 rapporti.

A richiesta sono disponibili le sospensioni sportive, di serie per la versione S line edition, che a una taratura più rigida di molle e ammortizzatori abbinano una riduzione dell’altezza da terra di 15 millimetri rispetto allo standard, oppure gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico che portano in dote un ribassamento dell’assetto di 10 millimetri. Tramite l’Audi drive select, di serie per Audi A3 Sedan S line edition, il conducente può armonizzare al programma di guida selezionato – sono disponibili i setting comfort, auto, dynamic, efficiency e individual – l’erogazione del motore, la taratura del cambio S tronic e dello sterzo nonché il setting degli ammortizzatori regolabili (qualora presenti).

Nuova Audi A3 Sedan è offerta nelle varianti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition. La gamma colori prevede dodici tinte carrozzeria. Sin dalla versione d’accesso sono di serie accessori quali i cerchi in lega da 17 pollici, i proiettori a LED, 2 prese USB-C dedicate ai passeggeri posteriori, i sensori luci e pioggia, gli specchietti esterni in tinta regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con funzione automatica antiabbagliamento, il divanetto frazionabile 40/60, il volante multifunzione plus in pelle a 3 razze, il climatizzatore, il display touch da 10,1 pollici, la radio DAB+, il cruscotto digitale da 10,25″, la chiamata d’emergenza e il cruise control. A partire dalla variante superiore Business sono inclusi il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, i servizi Audi connect navigation & infotainment, l’Audi smartphone interface, il climatizzatore automatico bizona, l’Audi virtual cockpit da 10,25″, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio posteriori.

Tra gli optional spiccano dotazioni che solitamente troviamo su vetture di categoria superiore quali l’head-up display, che proietta – a colori – le principali informazioni sul parabrezza, i sedili a regolazione pneumatica con funzione massaggio, il baule a comando elettrico azionabile anche con il movimento del piede, il pacchetto cuciture rosso express Audi Sport, il tetto panoramico apribile in vetro, il climatizzatore automatico a tre zone, il pacchetto luci d’ambiente e gli inserti in carbonio. Materiale, quest’ultimo, dedicato (a richiesta) anche allo spoiler posteriore. La gamma cerchi prevede dimensionamenti da 17″ a 19″ con pneumatici sino a 235/35.

Al lancio, ad Audi A3 Sedan è dedicato l’esclusivo pacchetto edition one. Gli esterni si basano sulla variante business advanced con carrozzeria in grigio Manhattan, mentre gli interni prendono spunto dal pack S Line. Quest’ultimo include i sedili sportivi con appoggiatesta integrati, il volante traforato con logo S, gli inserti in alluminio, il cielo dell’abitacolo nero e la pedaliera in acciaio inox. Completano la caratterizzazione della vettura il pacchetto luci d’ambiente, le luci d’ingresso con proiezione del logo Audi, i proiettori a LED Audi Matrix bruniti, i cerchi in lega Audi Sport da 18″ in grigio platino e il logo dei quattro anelli nella sezione inferiore delle porte posteriori.

I prezzi. Per la nuova Audi A3 Sedan, partono da 31.400 euro (1.5 TFSI 150 CV). La variante 1.5 TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V vede il listino partire da 33.600 euro, mentre la versione 2.0 TDI S tronic 150 CV è offerta a partire da 36.500 euro.

