La gamma di Hyundai Bayon si amplia e accoglie la nuova versione Gpl, che si va ad aggiungere alle motorizzazioni 1.2 MPI e 1.0 T-GDI 48V (iMT/DCT). La versione Gpl si basa sulla motorizzazione 1.2 litri MPI ed è omologata secondo la procedura di Fase 2.

Grazie a un serbatoio Gpl da 47 litri, la percorrenza dichiarata con tale combustibile è superiore ai 650 km, mentre in modalità mista Gpl/benzina si arriva a oltre 1.300 km (secondo il ciclo combinato WLTP), con un risparmio del 40% rispetto alla versione benzina in termini di costo carburante.

Oltre all’autonomia, tra i punti di forza di questa nuova versione spiccano la capacità di carico (da 393 a 1.187 litri con sedili posteriori abbattuti) e la Garanzia di 5 anni a chilometri illimitati che copre anche l’impianto a Gpl, caratteristiche che posizionano Nuova Bayon ai vertici della categoria anche con questa alimentazione.

Due allestimenti: XTech ed XLine

Hyundai Bayon Gpl è disponibile in due diversi allestimenti: XTech ed XLine. Il primo comprende: Cerchi in acciaio con coppe ruota da 15’’; Luci di posizione a Led; Barre longitudinali; Climatizzatore manuale; Sedili rivestiti in tessuto; Finestrini elettrici anteriori e posteriori; Cluster 3.5’’ monocromatico; Radio con display monocromatico; Bluetooth; FCA con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli; DAW – Driver Alert Warning; LKA – Lane Keeping Assist ed HBA – High Beam Assist.

Il secondo, oltre alle dotazioni presenti sull’allestimento XTech, aggiunge: Cerchi in lega da 16’’; Specchietti ripiegabili elettricamente; Griglia frontale Glossy Black; Luce ambiente; Cluster Supervision da 10.25’’; Radio 8” display; Wireless Android Auto & Apple Car Play; Retrocamera; Bluetooth con riconoscimento vocale; Wireless Charger e Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Optional: tetto a contrasto e Led Pack (Fari anteriori Full Led e fari posteriori a Led).

Bayon, l’Urban SUV dal design slanciato ed elegante

L’Urban Suv Hyundai di segmento B, Bayon rappresenta la porta d’ingresso dell’apprezzata gamma Suv del brand con un design distintivo, spazio ai vertici della categoria e una dotazione best in class caratterizzata da avanzati sistemi di sicurezza e connettività.

Progettata per rispondere alle esigenze del mercato europeo, Nuova Bayon è il più recente modello a interpretare la filosofia di design “Sensuous Sportiness” di Hyundai, definita dall’armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia.

Il design presenta proporzioni accattivanti, soluzioni di design uniche, dettagli dall’aspetto high-tech e un look filante.

Con una lunghezza di 4.180 mm, una larghezza di 1.775 mm e un’altezza di 1.490 mm, le dimensioni di Nuova Bayon raggiungono un perfetto equilibrio tra compattezza e praticità, con un passo di 2.580 mm, offrendo il comfort e la spaziosità di un Suv con l’agilità e l’efficienza dei consumi di un veicolo di segmento B: le sue dimensioni compatte e l’eccellente visibilità la rendono pratica e facile da manovrare, garantendo una sensazione di sicurezza e robustezza che i clienti si aspettano dai SUV Hyundai grazie alla posizione di seduta rialzata.

Con 411 litri di spazio nel bagagliaio nella configurazione 1.2 MPI, inoltre, Bayon si distingue per la sua elevata capacità di carico. All’interno, gli spazi sono nitidi, spaziosi e ben illuminati, sviluppati per massimizzare il comfort dei passeggeri anteriori e posteriori. Come altri modelli Hyundai, Bayon offre una tecnologia di connettività avanzata che raramente si trova nel suo segmento, con un cockpit digitale e funzionalità di alto livello.

La gamma Hyundai Bayon

Benzina 1.2 MPI 84 Cv MT 2WD – CO2 WLTP: 124 – 129 g/km;

Gpl 1.2 MPI 81,8 Cv MT 2WD – CO2 WLTP: 111 – 116 g/km;

Benzina 48V 1.0 T-GDI 100 Cv 48V 2WD iMT – CO2 WLTP: 118 – 125 g/km;

Benzina 48V 1.0 T-GDI 100 Cv 48V 2WD DCT – CO2 WLTP: 118 – 124 g/km

Prezzi

Nell’allestimento XTech, Nuova Bayon Gpl è offerta a 15.450 Euro a fronte di un prezzo di listino 20.100 euro con IVA e messa su strada incluse. Quindi con un vantaggio cliente di 4.650 euro, grazie all’ecobonus statale (2.000 Euro) e al finanziamento Super Hyundai Plus, che prevede 36 rate da 109 Euro al mese, TAN 2,95% TAEG 4,64% (anticipo: 3.070 Euro. Valore futuro garantito: 11.055 Euro). .