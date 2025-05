BMW Motorrad presenta il nuovo modello che affianca la BMW R 1300 R e che dispone di tecnologia e design perfezionati, per un’esperienza di guida ancora più dinamica. È disponibile in quattro accattivanti varianti di modello. Hauke Glässing, Project Manager BMW R 1300 RS: “Con la nuova BMW R 1300 RS, abbiamo portato la nostra sport tourer con motore boxer a un livello completamente nuovo. La moto è stata progettata con un’attenzione costante alla dinamica di guida. Una compagna perfetta per affrontare lunghi viaggi all’insegna del comfort”.

La nuova BMW R 1300 RS, secondo modello della piattaforma 1300, è una sport tourer con motore boxer di ultima generazione che dispone di tecnologia e stile perfezionati e un design dinamico che ne sottolinea la vocazione sportiva. Oltre a un design decisamente più sportivo, la variante Performance – che include sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate e regolabili, DTC-Shift, due cupolini sportivi aggiuntivi, sella sportiva, spoiler motore e pneumatici sportivi – consente ai clienti di incrementare ulteriormente il potenziale dinamico della moto.

Allo stesso tempo, la BMW R 1300 RS rimane una compagna ideale per l’uso quotidiano e i viaggi, e con opzioni come il riscaldamento della sella, il Riding Assistant, un parabrezza più alto e una varietà di soluzioni per i bagagli, può essere perfettamente adattata alle esigenze individuali.

Oltre alla versione base in Racing Blue metallic, la BMW R 1300 RS è disponibile anche nella variante Triple Black in Blackstorm metallic, nella sportiva Performance in Lightwhite uni e nella versione premium Option 719 Cuyamaca in Brooklyn Grey metallic.

Ergonomia ed equipaggiamenti sportivi per il massimo piacere di guida dinamica sulle strade di campagna e comfort durante i viaggi

Gli sviluppatori di BMW Motorrad hanno puntato a rendere la nuova BMW R 1300 RS decisamente più dinamica e sportiva rispetto al modello precedente: obiettivo che la nuova sport tourer con motore boxer raggiunge non solo attraverso il design, il motore e il telaio, ma anche dedicando pari attenzione all’ergonomia, con l’intento di creare una posizione di guida più sportiva e attiva.

Di conseguenza, il triangolo ergonomico formato da manubrio, pedane e sella sulla nuova BMW R 1300 RS è stato progettato per posizionare il pilota visibilmente più in avanti rispetto alla ruota posteriore, grazie alle pedane leggermente arretrate e al manubrio più piatto. Ciò comporta, in particolare, una maggiore sensibilità dalla parte anteriore, specialmente durante la guida sportiva, e quindi una maggiore controllabilità. Al contempo, la posizione di guida sportiva consente di affrontare lunghi viaggi in modo rilassato e di mantenere una guida tranquilla, anche con un passeggero. Per una posizione di guida più orientata ai lunghi viaggi confortevoli, sono inoltre disponibili, come optional, i manubri Comfort.

Diverse opzioni di sella e manubri comfort per una posizione di guida ottimizzata. Nuovo sistema di bagagli con valigie e topcase elettrificati e un’innovativa borsa da serbatoio per il massimo comfort nei lunghi viaggi

Dal lancio della BMW R 100 RS nel 1976, i modelli RS di BMW con motore boxer hanno conquistato una reputazione leggendaria per la loro capacità di coniugare guida sportiva, piacere della piega e comfort nei lunghi viaggi. In linea con questa tradizione, la nuova BMW R 1300 RS non solo introduce un nuovo sistema di bagagli, ma propone anche un’ampia gamma di varianti di sella e manubri comfort, pensati per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche dei motociclisti. Oltre alla sella standard, sono disponibili cinque ulteriori varianti di sella come optional individuali ex fabbrica.

Per i viaggi e le escursioni, la nuova BMW R 1300 RS può essere equipaggiata ex fabbrica con supporti per valigie laterali e portapacchi per topcase, mentre un nuovo sistema di valigie e topcase è disponibile nella gamma di Accessori Originali BMW Motorrad. Le valigie offrono una capacità rispettivamente di 26 e 29 litri, mentre il topcase può contenere 39 litri.

Sia le valigie sia il topcase sono elettrificati e possono essere sbloccati tramite il sistema di chiusura centralizzata. Entrambi sono inoltre dotati di illuminazione interna e la valigia sinistra e il topcase includono anche una porta di ricarica USB-C. Anche la borsa da serbatoio è una novità: per la prima volta, è completamente senza cinghie e si monta alla moto tramite un anello da serbatoio.

Robusto motore boxer con valori di coppia e potenza ai massimi livelli, maggiore fluidità di erogazione e efficienza ottimizzata

Il motore boxer della nuova BMW R 1300 RS ha una cilindrata esatta di 1.300 cc, con un rapporto tra alesaggio e corsa di 106,5 a 73 mm (modello precedente: 102,5 a 76 mm). Questo aumento di cilindrata deriva da un alesaggio maggiorato e da un nuovo albero motore con corsa ridotta. Eroga una potenza di 145 Cv contro i 136 Cv del predecessore, sempre a 7.750 giri/min, e sviluppa una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min (rispetto ai 143 Nm a 6.250 giri/min del modello precedente), il che lo rende il più potente motore boxer BMW di serie mai prodotto. Il suo regime massimo è di 9.000 giri/min.

Impianto frenante ad alte prestazioni con Integral ABS Pro di serie. Sistema frenante sportivo disponibile come optional ex fabbrica

La nuova R 1300 RS è equipaggiata di serie con un impianto frenante a doppio disco con due pinze fisse a quattro pistoncini montate radialmente all’anteriore e un freno a disco singolo con pinza flottante a due pistoncini al posteriore, in combinazione con il BMW Motorrad Integral ABS Pro. La nuova BMW R 1300 RS può essere equipaggiata con un sistema frenante sportivo come optional ex fabbrica che, oltre a un look più sportivo con pinze freno color titanio, offre un moderato incremento delle prestazioni di frenata.

Tre modalità di guida disponibili di serie che consentono alla moto di adattarsi a tutte le condizioni stradali.

Nell’allestimento standard, la nuova R 1300 RS dispone di tre modalità di guida che soddisfano le preferenze dei singoli piloti. Le modalità “Rain” e “Road” consentono di adattare le caratteristiche di guida alla maggior parte delle condizioni stradali.

La modalità “Eco” ottimizza l’uso dell’innovativa tecnologia BMW ShiftCam per ottenere la massima autonomia con un solo pieno di carburante. Su richiesta, la nuova R 1300 RS può essere equipaggiata con l’opzionale “Riding Modes Pro”, che include le modalità aggiuntive “Dynamic” e “Dynamic Pro”.

Con la preselezione della modalità di guida, il pilota può utilizzare il pulsante delle modalità di guida per effettuare una selezione individuale. In questo modo, è possibile configurare e selezionare un numero preferito e facilmente gestibile di modalità durante la guida.

Infine il sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR) è incluso di serie. Tale sistema aiuta a prevenire condizioni di guida instabili durante la decelerazione o il cambiamento di marcia, dovute a slittamenti eccessivi della ruota posteriore. In questi casi, l’MSR apre immediatamente le valvole del gas per bilanciare la coppia di frenata e stabilizzare la moto.