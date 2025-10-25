Citroën con questa nuova vettura, spinge sulla mobilità elettrica accessibile e grazie agli incentivi statali, da richiedere via piattaforma MASE fino al 31 ottobre, può essere acquistata ad un prezzo veramente interessante

Citroën compie un nuovo passo nella democratizzazione della mobilità elettrica con la Nuova ëC3 “Urban Range” che sino al 31 ottobre si potrà acquistare a 6.900 euro grazie agli incentivi statali: è infatti possibile collegarsi alla piattaforma sul sito del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e accedere al programma di incentivazione.

Dotata di una batteria LFP da 30 kWh che offre sino a 304 km di autonomia in ciclo urbano, combina sostenibilità, praticità di ricarica domestica e prestazioni urbane grazie al motore da 113 CV. Questa potenza si accompagna a una batteria più compatta e leggera, che facilita le manovre nel traffico.

Nuova Citroën ëC3 “Urban Range” mantiene inalterate le qualità essenziali del modello. Disponibile a partire dall’allestimento You, offre spaziosità e comfort a bordo, grazie in particolare alle sospensioni Citroën Advanced Comfort® di serie.

Prodotta in Europa, Nuova ë-C3 “Urban Range” si posiziona come una risposta concreta e accessibile alle sfide della transizione energetica, senza rinunciare a nulla. In termini di utilizzo, rappresenta un naturale punto di collegamento tra la Citroën Ami, soluzione di micromobilità elettrica accessibile già a partire dai 14 anni, e la ëC3, che offre un’autonomia di 320 km WLTP e sino a 440 km nell’utilizzo urbano.

La ricarica rapida in corrente continua opzionale (fino a 30 kW) permette di soddisfare al meglio le reali esigenze degli utenti urbani, consentendo al tempo stesso di mantenere il controllo del budget.

Una gamma capace di rispondere a ogni esigenza

Citroën offre oggi una gamma interamente rinnovata, una delle più giovani del mercato, grazie a un grande slancio innovativo e a lanci di rilevanza strategica. Hanno di recente esordito infatti C3 Aircross, SUV multienergia disponibile fino a 7 posti, unico nel segmento e disponibile in versione elettrica a partire da 11.900 euro, sempre grazie agli incentivi statali e sino al 31 ottobre; C4 e C4X, aggiornate nel design come la Nuova Ami, oltre la nuova ammiraglia C5 Aircross, il SUV più spazioso, confortevole e tecnologico mai realizzato da Citroën, anche 100% elettrico.

We Care: la tranquillità per tutti

Non solo: oltre a un’offerta commerciale che non teme confronti, Citroën offre anche tutta la tranquillità di 8 anni di garanzia grazie al programma “Citroën We Care”. Pilastro di un’innovativa strategia di customer experience, “Citroën We Care” assicura una copertura speciale per ogni nuova Citroën, sino a 8 anni dalla prima immatricolazione del veicolo o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Ogni manutenzione ordinaria effettuata presso la rete Citroën prolunga automaticamente la copertura sino al successivo intervallo di manutenzione, a seconda del motore. Non si tratta, dunque, di una semplice garanzia, ma un impegno concreto verso la serenità del cliente, un elemento chiave per favorire la fiducia nell’elettrico e accompagnare ogni automobilista nel passaggio alla mobilità sostenibile.

Promozione Condizionata