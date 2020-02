Il lancio della nuova CRF1100L Africa Twin, lo scorso ottobre, è accompagnato dal debutto di un vero e proprio simulatore dello schermo Touch TFT a colori da 6.5″.

Non solo prestazioni migliorate sotto tutti i punti di vista, ma anche un salto generazionale per l’elettronica di bordo, con quattro Riding Mode più due personalizzabili, piattaforma inerziale, ABS cornering, controllo di trazione a sette livelli, antiwheelie a tre livelli, freno motore a tre livelli, connettività Bluetooth per tutti gli smartphone, Apple CarPlay per iPhone e, sul modello Adventure Sports, sospensioni semi-attive e cornering lights.

Per tenere sotto controllo una così sofisticata elettronica di bordo, è stato introdotto anche un sensazionale dashboard TFT a colori da 6.5″ di tipo Touch, con colore sfondo e luminosità automatici, disposizione delle informazioni secondo tre layout a scelta, e comandi tramite blocchetto multifunzione al manubrio o funzione Touch (solo a moto ferma).

L’apprezzamento da parte del pubblico degli appassionati e dei clienti per la nuova strumentazione è stato immediato e unanime. Così, per consentire ai fortunati possessori di “fare pratica”, ai potenziali acquirenti di “prepararsi”, e alle officine ufficiali e autorizzate di avere un riscontro in più in caso di assistenza a distanza, Honda ha messo a punto un vero e proprio simulatore dello schermo Touch TFT a colori da 6.5″.

All’indirizzo www.honda.it/motorcycles/range/adventure/crf1100l-africa-twin/overview.html, cliccando “Simulatore” sul menu in alto con sfondo bianco, si accede alla pagina web del simulatore della strumentazione. Dopo aver virtualmente azionato la chiave di contatto, compare lo schermo della strumentazione al centro e si avvia automaticamente la funzione “demo” che è possibile interrompere. Dopodiché, con lo schermo al centro, si può agire sul blocchetto multifunzione sulla sinistra e sul blocchetto destro. Si può sempre richiamare la funzione demo dal menu in alto a destra.

Il simulatore della strumentazione della nuova CRF1100L Africa Twin è un progetto globale del servizio assistenza tecnica Honda, sviluppato in versione web su iniziativa della branch italiana di Honda Motor Europe.

