In attesa dell’anteprima mondiale, Lexus ha rilasciato un’immagine teaser e un video per dare un primo indizio sul design della nuova ES.

Contemporaneamente, anche in Europa Lexus rivelerà i primi dettagli dei modelli specifici, dei propulsori e delle principali caratteristiche tecnologiche che saranno disponibili per il mercato europeo.

La presentazione mondiale è in programma presso lo Shanghai Automobile Industry Exhibition , la fiera dell’industria automobilistica della città asiatica.

L’ottava generazione di ES sarà la nuova ammiraglia della gamma Lexus. Beneficerà di nuove e avanzate tecnologie di elettrificazione e offrirà livelli ancora più elevati di comfort e prestazioni per cui la ES è diventata famosa.

Nuova Lexus ES: conto alla rovescia per l’anteprima mondiale

