L’inedita CX-60 PHEV, dallo stile discreto ma sicuro di sé del nuovo modello di punta di Mazda, rappresenta il più recente sviluppo del design Kodo, la filosofia esclusiva Mazda per infondere vitalità alle sue autovetture. La forte personalità della CX-60 nasce dalla bellezza e dalla naturalezza delle sue proporzioni, che fanno intendere chiaramente la sua caratteristica architettura a motore anteriore longitudinale e trazione posteriore.

La CX-60 PHEV è espressione dell’impegno di Mazda verso la mobilità sostenibile con un approccio multi-soluzione e secondo il principio della soluzione giusta al momento giusto. In futuro verrà affiancata dalla CX-80, che sarà caratterizzata da tre file di sedili.

Design esterno all’insegna del less is more

Il design esterno si ispira al principio estetico giapponese del “meno è meglio” (“less is more”) e al concetto di Ma, la bellezza tranquilla e solenne dello spazio vuoto, che crea un’auto dall’aspetto non appariscente ma che trasmette sicurezza.

Guardandola di profilo, c’è un vivido flusso di luce che dall’estremità del tetto scende a picco lungo il parafango posteriore come fosse una linea decisa tracciata da un pennello da calligrafia giapponese e che pianta saldamente a terra la vettura.

Questo, combinato con la linea di cintura della parte anteriore, crea sulla fiancata un sottile movimento che riflette l’ambiente in un modo unico ma semplice, conferendo vitalità all’auto. Creando un ulteriore impatto visivo, Mazda ha concepito per la carrozzeria un nuovo colore bianco, una tinta delicatamente riflettente realizzata proprio per evidenziare la bellezza della CX-60 attraverso il contrasto di luci e ombre.

Un powertrain da 300 Cv

Il veicolo aprirà all’introduzione in Europa di modelli ibridi plug-in con un powertrain che abbina un motore a benzina quattro cilindri in linea da 2,5 litri con un motore elettrico che ne migliora le prestazioni per una potenza complessiva di oltre 300 Cv.

Il primo powertrain PHEV di Mazda offrirà un’accelerazione fluida e potente dando al conducente maggiore sicurezza e divertimento di guida nella più ampia gamma possibile di scenari di utilizzo.