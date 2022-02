Mitsubishi Motors ha una ricca tradizione nel segmento dei Suv ed è stata la prima Casa automobilistica ad offrire un Suv ibrido plug-in, l’Outlander PHEV , e ora l’Eclipse Cross PHEV . Ora, con la nuova ASX, siamo pronti a costruire un nuovo capitolo della storia del nostro Brand. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti attuali e futuri questo nuovo, competitivo modello che andrà ad arricchire la nostra gamma di automobili

La nuova ASX sarà sviluppata sulla piattaforma Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance CMF-B e prodotta nello stabilimento Renault di Valladollid in Spagna. L’anteprima appena diffusa del nuovo veicolo ne prefigura linee più sportiveggianti rispetto alla attuale generazione. Nel teaser spiccano i gruppi ottici ridisegnati ed i passaruota rinforzati

Misurandosi nella “popolata” categoria dei Suv compatti, la nuova ASX comprende un pacchetto completo di equipaggiamenti che include le tecnologie più innovative e un’ampia gamma di propulsori , tra cui un ibrido plug-in e un ibrido. Mitsubishi Motors è stato il primo costruttore a lanciare un Suv ibrido plug-in vendendone oltre 200.000 in Europa dal 2013 , grazie al successo del pionieristico Outlander PHEV e di Eclipse Cross PHEV , lanciato nel 2021.

Mitsubishi Motors Europe ha annunciato che la prossima generazione di ASX sarà in vendita nella primavera del 2023. Il nuovo Suv compatto sostituirà l’attuale versione, di fatto uno dei primi Sport Utility Vehicle a competere nel segmento dei Suv compatti e uno dei modelli di maggior successo di Mitsubishi negli ultimi anni. Dal lancio, avvenuto nel 2010, ne sono state vendute quasi 380.000 unità .

