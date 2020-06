Arresto record in Nuova Zelanda per il furto altrettanto record di veicoli del car sharing. Le autorità in Nuova Zelanda hanno infatti arrestato 32 persone per il loro coinvolgimento nel furto di ben 98 veicoli dalla società di noleggio Jucy, sottratti mentre la nazione era in blocco durante la pandemia di coronavirus. La polizia della Nuova Zelanda afferma che, nel corso di diversi giorni nel mese di aprile, i ladri hanno rubato i veicoli a noleggio da un parcheggio della sona sud di Auckland.

Dei 98 veicoli che sono stati rubati, 90 sono stati finora recuperati. La maggior parte dei veicoli rubati sono stati recuperati dai sobborghi di Auckland. La polizia sta continuando a cercare i restanti otto veicoli, anche se si pensa che le loro caratteristiche identificative potrebbero essere state già cambiate. La maggior parte di coloro che sono stati arrestati in relazione al furto è stata accusata di ricettazione di beni rubati, così come di furto con scasso e violazioni delle norme di sicurezza durante il periodo di lockdown. Pare che la società di car sharing non si fosse accorta che così tanti dei suoi veicoli fossero stati rubati per diversi giorni, fino a quando la polizia ha iniziato a notare molte delle auto guidate in modo sospetto per le strade di Auckland.

