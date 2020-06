In Abruzzo negli ultimi due anni Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato un piano di interventi che ha già visto il completamento di 25 rotatorie lungo le SS 16, SS 17, SS 80, SS 84, SS 150 nei territori comunali di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Torricella Sicura (Teramo), Castel di Sangro, Capestrano (L’Aquila), Bussi sul Tirino (Pescara), Vasto e Altino (Chieti). Ulteriori 21 rotatorie sono in corso di esecuzione lungo le statali 16, SS 17, SS 80, SS 150, SS 260 e SS 684 nei Comuni di Martinsicuro, Torino di Sangro, L’Aquila, Pizzoli, Montorio, Pratola Peligna, Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro, Sulmona e sono in fase di avvio o di appalto gli interventi su altre 10 intersezioni presenti lungo la SS 16 e SS 150 nei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Ortona, Roseto e Notaresco. Per altre 55 rotatorie sono in fase di ultimazione le attività progettuali lungo le statali 16, SS 17, SS 5, SS 81, SS 84 e SS 263 delle quali circa metà potranno essere portate in appalto con la fine dei lavori entro fine 2020.



