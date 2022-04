Il nuovissimo Nightster di Harley-Davidson apre un nuovo capitolo nella storia della Sportster. Costituisce infatti un un balzo in avanti in termini di prestazioni e design, pur rimanendo un punto di accesso accessibile al motociclismo ed alla marca.

La nuovissima motocicletta combina la classica silhouette del modello Sportster con le prestazioni on-demand del nuovo propulsore Revolution Max 975T con l’aggiunta di una serie di ausili elettronici contemporanei e funzionalità.

Il modello Nightster 2022 ridefinisce l’esperienza motociclistica Sportster per una nuova generazione di motociclisti.

<<Il Nightster è uno strumento di espressione ed esplorazione, sostenuto dalle prestazioni – ha affermato Jochen Zeitz, Presidente, Presidente e CEO di Harley-Davidson – Costruendo sull’eredità Sportster di 65 anni, il Nightster offre una tela per la creatività e la personalizzazione, offrendo la piattaforma definitiva per la personalizzazione e l’espressione per i motociclisti nuovi ed esistenti>>.

Design fresco basato sulla forma classica

Nuovo dalle ruote in su con un look snello, basso e potente, il modello Nightster trasmette spunti stilistici classici del modello Sportster, più ovviamente negli ammortizzatori posteriori a vista e nella forma di un coperchio dell’airbox che evoca l’iconica noce Sportster serbatoio di carburante. Il coperchio rotondo della presa d’aria, la sella monoposto, i parafanghi tagliati e lo schermo della velocità richiamano elementi dei recenti modelli Sportster, mentre una copertura laterale che nasconde il serbatoio del carburante sotto la sella ha una forma simile al precedente serbatoio dell’olio Sportster.

Il propulsore Revolution Max è il fulcro del design, incorniciato da collettori di scarico serpeggianti e rifinito con vernice a polvere Metallic Charcoal testurizzata con inserti Gloss Black. Una copertura sotto il radiatore nasconde la batteria e aiuta il radiatore ad apparire meno prominente.

La finitura del cerchio è nero satinato. Le opzioni di colore della vernice includono Vivid Black, Gunship Grey e Redline Red. Le opzioni di colore Gunship Grey e Redline Red verranno applicate solo alla copertura dell’airbox; i parafanghi anteriori e posteriori e lo schermo della velocità sono sempre rifiniti in Vivid Black.

Nuovo gruppo propulsore Revolution Max 975T

Il cuore del modello Nightster 2022 è il nuovo propulsore Revolution Max 975T. Si tratta di un bicilindrico a V di 60 gradi raffreddato a liquido con una curva di coppia che rimane piatta per tutta l’ampia fascia di potenza e prestazioni del motore progettate per offrire una forte accelerazione e una potenza robusta ai medi regimi. La lunghezza e la forma delle pile di velocità di aspirazione, combinate con il volume dell’airbox, sono ottimizzate per massimizzare le prestazioni su tutta la gamma di regimi del motore. I profili dei doppi alberi a camme in testa e la fasatura variabile delle valvole sulle valvole di aspirazione sono progettati per adattarsi alle prestazioni di questo motore.

Specifiche del motore Revolution Max 975T

Cilindrata 975cc

90 CV (67 kW) a 7500 giri/min

70 piedi libbre. (95 Nm) coppia massima a 5000 giri/min

Alesaggio 97 mm x corsa 66 mm

Rapporto di compressione 12:1

La regolazione idraulica del gioco delle valvole garantisce un funzionamento silenzioso ed elimina la necessità di procedure di assistenza costose e complicate. I bilanciatori interni aiutano a ridurre le vibrazioni del motore per migliorare il comfort del pilota e migliorare la durata del veicolo. I bilanciatori sono sintonizzati per trattenere le vibrazioni sufficienti a far sentire viva la motocicletta.

Agilità potente

Il modello Nightster abbina un telaio agile e leggero a un motore potente messo a punto per prestazioni elevate ai medi regimi, una combinazione ideale per la navigazione nel traffico urbano e la ricarica lungo strade secondarie curve. I comandi a metà piede e un manubrio basso mettono il ciclista in una postura centrata e confortevole sulla bici. L’altezza del sedile a vuoto è di 27,8 pollici. L’altezza della sella bassa combinata con un profilo stretto consente alla maggior parte dei motociclisti di appoggiare con sicurezza i piedi a terra durante l’arresto.

Il propulsore Revolution Max 975T è il componente centrale e strutturale del telaio della motocicletta Nightster, che riduce notevolmente il peso della motocicletta e si traduce in un telaio molto rigido. La struttura della sezione della coda è in alluminio leggero. Il forcellone è formato da tubi di acciaio rettangolari saldati ed è un punto di attacco per i doppi ammortizzatori posteriori.

La sospensione anteriore è costituita da forcelle convenzionali Showa Dual Bending Valve da 41 mm progettate per fornire migliori prestazioni di guida mantenendo lo pneumatico a contatto con la superficie stradale. La sospensione posteriore è dotata di doppi ammortizzatori fuoribordo con tecnologia a emulsione con molle elicoidali e un collare filettato per la regolazione del precarico.