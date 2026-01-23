Con la presentazione della Sf-26, la nuova monoposto della Scuderia Ferrari Hp per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026, si apre un nuovo ciclo tecnico per la Formula 1 e prosegue una collaborazione di lungo corso che vede Omr Automotive al fianco della Scuderia di Maranello come Team and Technical Partner.

Una partnership costruita nel tempo, che non si limita a consolidare l’esperienza maturata, ma continua a evolversi attraverso ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. “La nostra collaborazione con Ferrari è una storia lunga, iniziata cinquant’anni fa, che ci vede sempre al fianco di Ferrari, pronti alle continue sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare”, ha dichiarato Marco Bonometti, ceo di Omr Automotive.

“Non ci si ferma mai davanti ai risultati raggiunti- ha aggiunto il cavaliere del Lavoro Marco Bonometti, presidente di Omr Automotive- È questa la forza di una partnership che continua a guardare al futuro, unendo eccellenza tecnica e visione industriale”.

Con la stagione 2026, Omr Automotive rinnova il proprio impegno al fianco della Scuderia Ferrari Hp, confermando una collaborazione che unisce tradizione e innovazione nel laboratorio tecnologico più avanzato del motorsport e che rappresenta la vera eccellenza del Made in Italy.

Fonte: Agenzia Dire