Test drive in Croazia della nuova generazione di Corsa che arriva più sportiveggiante e con tecnologie Peugeot.

6 generazioni in 37 anni

Dal 1982 oltre 13,7 milioni di unità vendute in Europa

Più di 1,6 milioni in Italia

Sto parlando dei numeri della Opel Corsa che arriva con nuova veste è un carattere francese, infatti è la prima del marchio ad essere realizzata dal Gruppo PSA.

Dopo essere stata presentata al Salone di Francoforte nella versione elettrica arriva anche con la motorizzazione 1.2 benzina da 75, 100 e 135 cv e 1.5 litri turbo diesel da 100 CV e 250 Nm.

Cambio automatico a 8 marce disponibile sul benzina da 130 mentre il Diesel viene proposta solo con cambio manuale a 6 rapporti.

La piattaforma CMP, la stessa della cugina Peugeot 208, infatti è la prima Opel realizzata su base PSA, e può ospitare appunto anche il motore elettrico con 337 km di autonomia Totale carica 5 ore colonnina da 110 kw Ricarica 80% in 30 min 136CV 0-100 in 8,1 sec 2 allestimenti e-Edition e e-Elegance.

Realizzata su questa nuova piattaforma adesso Opel Corsa si presenta è più lunga di 3,6 centimetri per 406 totali, ed è più corta di 4,8 centimetri, fino a 143 complessivi.

Inoltre cresce il passo di 2,8 cm, per 253 totali e sbalzi ridotti.

Grazie al suo nuovo aspetto è anche più leggera, ora 980 kg totali -108 kg totali – 40 kg recuperati solo di la scocca e il posto guidatore si trova più in basso di quasi tre centimetri.

Quindi migliora sicuramente anche il divertimento alla guida.

Che altro dire!!!

Design più moderno con linee sportive

Guardate le fiancate muscolose Lunotto inclinato in avanti 2 differenti Rear spoiler Cx0,29 interni di alta qualità e tecnologia da categoria superiore con numerosi sistemi di assistenza alla guida e i fari con tecnologia Intellilux LED Matrix (circa 600/700 euro).

Gruppi ottici mazza da Hockey

Abitacolo più grande

Una lama orizzontale che attraversa tutta la plancia

Tutta la strumentazione rivolta verso il pilota per migliorare l’interfaccia uomo/macchina

Presente un Touch da 7 o 10″ A mio parere i comandi del clima sono posizionato troppo in basso Bagagliaio 24 litri in più, da 309 a 1.081 litri. 3 allestimenti Edition, GS Line, Elegance 2 allestimenti x elettrico Edition e First Edition Massaggi elettrico per il pilota Freni a mano elettrico in abbinamento al cambio automatico Sistemi ADAS SOS di emergenza Accesso con smartphone

Cambio automatico a 8 rapporti Drive Mode ECO, Normal, Sport Allestimenti Elegante fari a Led 14150 GS Line fari a Led 15150 Edition con fari alogeni da 12550 euro Elettrica da 30600 euro Batterie garantire per 8 anni o 165000 km Termico da novembre in concessionaria Elettrico da marzo 2020

Seguici sui nostri social @formulamotori #opel #corsa #formulamotori

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram