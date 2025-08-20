La nuova concept car della Casa di Rüsselsheim sarà esposta all’IAA Mobility 2025 e si caratterizza per soluzioni aerodinamiche ottimizzate, interni innovativi e detox ed una velocità max di 320 km/h

Solo una settimana dopo aver lanciato un’allettante anticipazione della sua prossima concept car, Opel ha svelato il primo set completo di immagini insieme al nome della show car che celebrerà la sua anteprima mondiale alI’AA Mobilità 2025 a Monaco di Baviera (dall’8 al 14 settembre 2025). Come suggerisce il nome, la straordinaria Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo non solo offre un’anteprima dei prossimi modelli GSE, ma riafferma anche l’impegno di Opel nel segmento delle piccole e può essere guidata da tutti in uno dei simulatori di guida più importanti al mondo: Gran Turismo 7, in arrivo questo autunno. Con il suo design mozzafiato abbinato a una potenza complessiva di 588 kW (800 CV), 800 Nm di coppia e una velocità massima di 320 km/h, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta l’apice del marchio ad alte prestazioni GSE di Opel.

“Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo porta il nostro marchio GSE a un livello superiore. Non solo mostra cosa è possibile realizzare su una piattaforma per auto di piccole dimensioni, ma offre anche una chiara visione del futuro e si rivolge a tutti gli appassionati di auto. Per la prima volta in assoluto, una concept Opel non può essere ammirata solo da lontano. Quest’autunno tutti potranno guidare questa straordinaria novità in Gran Turismo 7 e vivere in prima persona momenti. Il risultato della combinazione dell’iconico nome Corsa con le caratteristiche ad alte prestazioni GSE parla da sé”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Potente, efficiente, altamente dinamica

Efficienza straordinaria abbinata a dinamiche di guida entusiasmanti sono le caratteristiche chiave della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. È dotata di due motori elettrici da 350 kW (476 CV), uno su ciascun asse, e vanta una potenza combinata di 588 kW (800 CV). Inoltre, la trazione integrale permanente migliora l’aderenza, la maneggevolezza e la stabilità complessiva del veicolo. In combinazione con il cambio a rapporto singolo, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi e può raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Poi, l’inclusione di una funzione boost che eroga 59 kW (80 CV) aggiuntivi per un massimo di quattro secondi rende i sorpassi in pista ancora più facili. Quando completamente scarica, la funzione boost si ricarica completamente in 80 secondi.

Nonostante la batteria da 82 kWh, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo pesa solo 1170 kg. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impiego di materiali leggeri in tutti i componenti.

Il design tecnico sorprendente si sposa con i valori interni

Le prestazioni esaltanti si sposano con l’aspetto muscoloso e potente della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, che dimostra la libertà che la piattaforma STLA Small consente in termini di design e proporzioni. La concept car ha un’impronta a terra simile a quella di una Opel Corsa, ma è più bassa e considerevolmente più larga. Nel frattempo, il design complessivo mostra una nuova e più tecnica interpretazione della filosofia stilistica audace e pura di Opel. La carrozzeria presenta linee distintive nitide e precise, abbinate a dettagli tecnici e lavorati. Nella parte anteriore, l’ultima concept di Rüsselsheim sfoggia una nuova e slanciata versione del Vizor Opel di nuova generazione. Il Blitz Opel illuminato si erge orgogliosamente al centro della caratteristica Bussola Opel, l’elemento guida del design che funge anche da spina dorsale della vettura. È affiancato dalle caratteristiche barre luminose sull’asse orizzontale che terminano con due blocchi di vetro tridimensionali. Anche l’asse verticale è ora illuminato attorno al Blitz e la piega centrale si estende dal paraurti anteriore fino al cofano motore aerodinamico.

Questo principio prosegue al posteriore, con la caratteristica luce di stop a forma di bussola, creata dalla tecnologia di illuminazione edge. Questa si combina con la scritta “OPEL” in grassetto per formare l’elemento centrale. L’ampio fanale posteriore a bussola si fonde con il lunotto posteriore, conferendo alla coda un aspetto audace e disinvolto. Nel complesso, la bussola è elevata a spina dorsale centrale della concept car ed è enfatizzata sia all’esterno che all’interno.

Soluzioni aerodinamiche ottimizzate e attenzione ai dettagli

Per garantire che la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rimanga saldamente ancorata alla strada, è dotata di numerose soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. Le alette aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori, insieme ai parafanghi anteriori e posteriori neri, assicurano un flusso d’aria più fluido, migliorando così la maneggevolezza del veicolo alle alte velocità. Inoltre, i cerchi aerodinamici aumentano l’efficienza riducendo la turbolenza dell’aria nei passaruota, mentre il diffusore aerodinamico attivo e lo spoiler aerodinamico attivo contribuiscono ad aumentare o diminuire la deportanza a seconda della situazione di guida.

La consueta attenzione ai dettagli tipica delle concept car di Rüsselsheim è un’altra caratteristica fondamentale della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Ad esempio, gli indicatori di direzione sono nascosti nei parafanghi anteriori e posteriori e realizzati come sottili luci di posizione. Inoltre, elementi triangolari troncati ispirati a veicoli sportivi storici e iconici come la Opel Manta 400 da rally sono stati integrati in vari componenti, con la struttura dei cerchi, lo spoiler sul tetto e la gabbia di sicurezza che sfoggiano tutti questo design.

L’aspetto generale mozzafiato è ulteriormente enfatizzato dall’uso contrastante dei colori. La carrozzeria è in bianco perla, gli elementi aerodinamici, come il cofano, lo spoiler o il diffusore, brillano in un giallo intenso, mentre il tetto e i parafanghi anteriori aerodinamici sono neri. Anche i cerchi seguono questo uso del colore. Gli pneumatici anteriori Goodyear montano cerchi da 21 pollici neri e gialli, mentre quelli posteriori montano cerchi da 22 pollici bianchi e gialli. In entrambi i casi, gli ammortizzatori Bilstein aiutano a mantenere il contatto con la strada e migliorano ulteriormente la maneggevolezza.

Esperienza detox

All’interno dell’abitacolo, i piloti possono godersi un’esperienza di guida detox, che rispecchia anche la tipica Opel Compass. L’elegante volante offre una visuale libera delle informazioni più importanti, proiettate sull’head-up display: non sono necessari altri schermi. L’abitacolo della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo offre quindi prospettive completamente nuove. Il sedile sportivo del guidatore, sospeso e leggero, anch’esso in nero e giallo brillante, con cinture di sicurezza a sei punti, integra completamente il conducente nell’esperienza di guida e, insieme al roll-bar, garantisce i più elevati standard di sicurezza. I sensori di bordo avvisano il conducente della presenza di altri veicoli. Ad esempio, quando un veicolo entra nell’angolo cieco, un avviso appare tramite i tessuti illuminati che ricoprono il cruscotto e gli inserti delle portiere.

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta l’ultimo fiore all’occhiello nella lunga storia delle concept car Opel. Il marchio del Blitz è stato il primo costruttore europeo a presentare una concept car, la Opel Experimental GT, acclamata dalla critica nel 1965. 60 anni dopo, Opel apre nuovamente nuovi orizzonti presentando una show car fisica all’IAA Mobility 2025, che può essere giocata anche in Gran Turismo 7 e collega il marchio alla comunità dei videogiocatori. La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo attinge alle solide radici motorsport di Opel e le combina con l’iconico nome Corsa, offrendo allo stesso tempo un’anticipazione delle future generazioni di modelli sportivi GSE con il Blitz. In breve, rappresenta l’apice del dinamico marchio GSE di Opel e racchiude tutto ciò in una piccola auto completamente elettrica ad alte prestazioni.