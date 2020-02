Vetrina per Opel Crossland X nel nuovo film di Carlo Verdone ‘Si vive una volta sola’, prodotto da Filmauro. Scritto, diretto e interpretato dal regista romano, il film vede protagonisti Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Numerose le scene che vedono protagonista Crossland X, espressione della compattezza che racchiude un abitacolo generoso, grazie a uno spazio fatto per modellarsi in base a differenti esigenze. La possibilità di far scorrere i sedili posteriori ne dimostra la versatilità, cui si somma la presenza di tecnologie di ultima generazione, per sicurezza e connettività da riferimento. Le differenti sequenze di ‘Si vive una sola volta’ rendono Crossland X un vero e proprio set mobile, dimostrando tutte le sue funzionalità. Le scene girate in notturna fanno emergere anche gli innovativi fari anteriori full LED, firma ricorrente dell’universo Opel. Il film uscirà nelle sale il 26 febbraio.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram