Con il nuovo anno per Opel arriva anche una nuova serie dalla dotazione particolarmente ricca. L’operazione in questione è quella di ‘Opel 2020’, offerta che inizia con i SUV Opel Grandland X e Opel Crossland X e con la nuova Opel Astra.

Questi modelli sono ordinabili nelle versioni ‘Opel 2020’ che si distinguono per le numerose funzioni di sicurezza, comfort e design. Ciascun modello viene offerto con pack personalizzati (da febbraio a listino in Italia) con equipaggiamenti di alta qualità per qualsiasi necessità. In questo modo i clienti possono risparmiare rispetto allo stesso modello con analoghe dotazioni in opzione selezionate individualmente. Per esempio, Opel Grandland X offre già di serie sistemi di assistenza come il Cruise control con limitatore di velocità intelligente, il Sistema per il mantenimento della corsia di marcia e il Riconoscimento dei cartelli stradali. Su ogni Grandland X è inoltre installato il sistema di infotainment Radio R 4.0 IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, con schermo touch a colori da sette pollici.

La versione speciale “Opel 2020”, ordinabile a partire da 28.600 euro, permette di manovrare con la massima facilità grazie al park pilot anteriore e posteriore e alla telecamera posteriore. Quando la visibilità è scarsa, i fendinebbia di serie aumentano ulteriormente la sicurezza, mentre i vetri posteriori oscurati Solar Protect proteggono l’abitacolo dai raggi del sole e dagli sguardi indiscreti. Grandland X “Opel 2020” viene offerto anche con prese da 12 Volt nella console centrale, nella fila posteriore e nel bagagliaio. La vettura è già molto elegante, ma viene ulteriormente esaltata dai cerchi in lega da 17 pollici in “Technical Grey”, dalla protezione sottoscocca color silver e dagli elementi cromati presenti sull’anteriore e sul posteriore.

In versione ‘Opel 2020’, Astra offre in aggiunta la telecamera anteriore Opel Eye e i fari anteriori con LED a partire da 23.550 euro. È inoltre compreso il sedile ergonomico con certificazione AGR lato guidatore con 8 regolazioni. Questa compatta di grandissimo successo in versione berlina e station wagon non passa inosservata con i coprispecchietti retrovisori esterni in onyx black e le barre portatutto color silver sulla versione Sports Tourer. Crossland X, invece, in versione speciale ‘Opel 2020’ ha montanti centrali color nero lucido, profilo cromato lungo il tetto, protezioni sottoscocca color silver e ai cerchi in lega da 16 pollici a 4 razze doppie. In questo SUV la tecnologia LED viene utilizzata per i fari anteriori e posteriori e per la luce diffusa nella console centrale e nelle portiere anteriori. Tutto ciò a soli 21.150 euro. I clienti possono poi personalizzare la versione speciale ‘Opel 2020’ con i diversi pack (che permettono anche di risparmiare ed entreranno a listino in Italia dal mese di febbraio).

