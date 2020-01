Continua il viaggio Opel verso il processo di elettrificazione. Dopo la Corsa-e 100% elettrica, infatti, ecco debuttare la Grandland X plug-in.

“Insieme alla Corsa-e, 100% elettrica ha dichiarato Andrea Leandri direttore marketing Opel Italia – di fatto rappresenta il primo passo verso la completa elettrificazione del marchio, che entro il 2024 avrà per ciascun veicolo commerciale e per ciascuna vettura una declinazione 100% elettrica o ibrida plug-in, ovvero l’ibrido con la spina”.

Il Grandland X ibrido plug-in si presenta al mercato con una versione 4×4, nella quale a un motore 1.6, 200 CV, a combustione interna vengono affiancati due motori elettrici. Il primo, sull’asse anteriore, abbinato al cambio automatico 8 rapporti; il secondo integrato con il differenziale sull’asse posteriore, per una potenza complessiva di sistema pari a 300 CV. Questo significa grande piacevolezza e grande brillantezza di guida. Ma anche riduzione delle emissioni e capacità di mantenere un’autonomia in modalità 100% elettrica per circa 59 km.

Questo significa che per l’utente medio l’utilizzo del Grandland X ibrido plug-in è un utilizzo in modalità puramente elettrica nella guida di tutti i giorni. D’altra parte è un ibrido, quindi permette una flessibilità di utilizzo e la possibilità di coprire anche più larghe distanze.

Per questa vettura, poi, sono previsti anche gli incentivi statali, grazie alle emissioni ridotte, pari a 36 g/km per quanto riguarda la versione 4×4; incentivi che, se abbinati a quelli di Opel, permettono di avere un prezzo di transazione per questa vettura pari a 38.400 euro per una vettura completa di tutto, a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante.

“Con Free To Move Lease, il marchio del Gruppo che si propone di offrire soluzioni per la mobilità sostenibile e innovativa – precisa Leandri – abbiamo sviluppato un’offerta di noleggio a lungo termine a privati da 399 euro al mese con un anticipo di circa 7.000 euro che permette di incontrare i bisogni dei clienti di questo tipo di motorizzazioni che hanno un approccio innovativo e più moderno all’acquisto”.

Il nuovo SUV Opel Grandland X ibrido plug-in sarà nelle concessionarie italiane già dalla fine di gennaio e si propone con un prezzo molto aggressivo, grazie alla combinazione degli incentivi Opel e di quelli statali per i veicoli elettrici a più basse emissioni e quindi a partire da 34.050 euro di prezzo finale al cliente per la versione 4×2.

