Sarà possibile da marzo, dopo la presentazione in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles, ordinare la nuova Opel Insignia Gsi. La versione top di gamma della famiglia Insignia viene offerta con carrozzeria berlina o station wagon e monta un nuovissimo motore turbo benzina 2.0 litri da 169 kW (230 CV), un nuovo cambio automatico a nove rapporti e la trazione integrale Twinster con torque vectoring (consumi nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 8,9 l/100 km, ciclo extraurbano 5,9-5,8 l/100 km, ciclo misto 7,0-6,9 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 163-161 g/km; consumi nel ciclo WLTP2: ciclo misto 8,8-8,3 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 205-193 g/km). La trazione integrale controlla la distribuzione della coppia nel giro di pochi millisecondi, in modo che l’auto segua fedelmente i comandi del guidatore, e garantisce una trazione ottimale e una guida coinvolgente in qualsiasi momento, anche sulla neve e sul ghiaccio. Il servofreno elettroidraulico è abbinato alle sospensioni meccatroniche FlexRide. La nuova Opel Insignia Gsi è dotata di una trazione integrale con un modulo posteriore che utilizza una doppia frizione al posto del tradizionale differenziale. La coppia viene inviata in modo indipendente a una o a entrambe le ruote posteriori e la funzione di torque vectoring è attiva a qualsiasi regime. In curva, una quantità superiore di coppia viene indirizzata verso la ruota posteriore esterna. Gli ingegneri hanno sviluppato ulteriormente il sistema, per cui la nuova Insigna affronta le curve in modo ancora più preciso, reagendo ancora più spontaneamente ai comandi del guidatore. I tecnici hanno migliorato anche le caratteristiche di partenza da fermo di nuova Opel sul bagnato e sulle superfici scivolose. Il guidatore può scegliere tra diverse modalità di guida: Standard, Tour, Sport e Competition. Premendo due volte il tasto ESP off, i guidatori particolarmente esperti possono spingere al limite le caratteristiche dinamiche di Opel Insignia Gsi, senza alcuna assistenza da parte dell’ESP.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram