Come propone Opel che mette a disposizione i tutorial che mostrano in modo semplice e diretto come utilizzare le principali componenti delle vetture del marchio tedesco. A partire dalla programmazione del sistema Multimedia Navi Pro di Opel Insignia e altri modelli Opel. Per accedere alla mappa del navigatore, selezionare Navigazione dalla schermata iniziale. Quando l’app di navigazione si avvia per la prima volta bisogna accettare i termini e le condizioni e l’informativa sulla privacy. Si riceverà anche una breve introduzione alle caratteristiche della navigazione connessa del proprio sistema. Sulla schermata della mappa l’icona Live indica che si dispone di una connessione a internet attiva ed è possibile utilizzare la navigazione connessa. Cliccando sull’icona del profilo sulla mappa si ha rapido accesso al proprio indirizzo di casa e di lavoro. Selezionare il simbolo di ricerca per immettere una nuova destinazione di navigazione.

Mentre si digita il sistema cerca automaticamente suggerimenti e corrispondenze: a quel punto si aggiunge il nome delle città.

Dopo aver completato l’inserimento della destinazione, selezionare cercare o scegliere l’indirizzo corretto nell’elenco delle corrispondenze. È possibile aggiungere punti intermedi al percorso. La barra di navigazione sulla destra fornisce una panoramica delle situazioni del traffico lungo la parte restante del percorso. Selezionare la barra per visualizzare il percorso completo sulla mappa. Il colore indica la situazione del traffico.

