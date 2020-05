Progettato da zero, fino a 120 kg più leggero del suo predecessore e sottoposta a dei test intensivi estremi. Il nuovo Opel Mokka è in via di finalizzazione. La prossima generazione del bestseller della casa automobilistica tedesca è attualmente sottoposto agli ultimi test prima di iniziare la produzione in serie alla fine dell’anno. Il nuovo Opel Mokka sarà disponibile presso i concessionari Opel a partire dall’inizio del 2021. Finora, sono in circolazione solo prototipi camuffati che non mostrano ancora il progetto finale.

Uno di questi è stato svelato in un nuovo video di Youtube. Il modello color verde mimetico di Mokka riveste un ruolo importante nel nuovo video Opel. Il collaudatore più rinominato dei veicoli di pre-produzione è Jürgen Klopp. L’ambasciatore del marchio Opel ha avuto l’opportunità di guidare per alcuni chilometri Opel Mokka-e puramente elettrica. Alla fine, ha dichiarato chiaramente: ”Una super auto! Ci si divertirà molto!”, si entusiasma Klopp dopo la sua prima conoscenza col nuovo Mokka. La prossima generazione di Opel Mokka offre un design completamente nuovo basato sulla piattaforma multi-energia CMP altamente efficiente (Common Modular Platform). Questa piattaforma modulare offre la massima flessibilità nello sviluppo del veicolo e consente l’uso di una trazione esclusivamente elettrica così come di motori a combustione interna. Il cliente ha la possibilità di scegliere. Grazie all’uso di acciai ad alta resistenza, il peso del veicolo è ridotto e la stabilità è elevata. Nuovo Opel Mokka pesa fino a 120 kg in meno rispetto al modello precedente, con interasse e dimensioni degli pneumatici quasi uguali. Nuovo Mokka è la prima vettura Opel su cui fa bella mostra di sé il logo posto centralmente sul portellone posteriore sotto il leggendario simbolo del fulmine. Facilmente leggibile e senza ulteriori sigle come versioni o indicazioni della cilindrata.

Nuovo Opel Mokka dice solo ‘Mokka’ – o ‘Mokka’ con la ‘e’ piccola nel caso della versione esclusivamente elettrica.

