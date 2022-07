Opel Vivaro-e Hydrogen è il van a celle a combustibile a idrogeno che non obbliga a ridurre il volume di carico, permette di fare rifornimento rapidamente e può percorrere fino a 400 chilometri (nel ciclo WLTP ) a zero emissioni. Questo veicolo pionieristico, rispettoso dell’ambiente e pratico ha ricevuto il 40° premio “KS Energie und Umweltpreis” da parte di “Automobilclub Kraftfahrer-Schutz e. V.”.

Nel corso della cerimonia che si è svolta a Monaco di Baviera, l’Ing. Dieter Anselm, portavoce della giuria del KS automobile club ha dichiarato: <<Siamo convinti che i veicoli con motore elettrico e celle a combustibile, così come i veicoli con motore elettrico e batteria agli ioni di litio, abbiano un grande futuro. Desideriamo quindi premiare Opel, rappresentante di questa idea di propulsione innovativa e già utilizzata>>.

Grande rispetto dell’ambiente

Il premio è patrocinato dal Ministero Federale per gli Affari Economici e le Azioni per il Clima. <<I veicoli a celle a combustibile a idrogeno consentono di lavorare rispettando l’ambiente senza dover accettare compromessi. Siamo quindi molto felici del Premio KS Energia e Ambiente assegnato a Opel Vivaro- e Hydrogen. A Rüsselsheim abbiamo più di 20 anni di esperienza nello sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Intendiamo rafforzare la nostra posizione di vertice portando questa tecnologia sui grandi van per le consegne nel 2024>>, ha detto Uwe Hochgeschurtz, Enlarged Europe Chief Operating Officer di Stellantis, responsabile della commercializzazione dei veicoli fuel cell a idrogeno.

Rifornimenti veloci e tanta autonomia

Un’idea pionieristica: tanta autonomia, zero emissioni, rifornimenti rapidi Opel Vivaro- e Hydrogen è ideale per le flotte, per chi ha bisogno di percorrere lunghi tratti o chi deve fare rifornimento in pochi minuti.

Questo veicolo commerciale leggero elettrico si basa su Opel Vivaro-e, “International Van of the Year 2021”, ed è un van elettrico a celle a combustibile a idrogeno con batteria plug-in. Questa tecnologia è così compatta che non richiede di sacrificare spazio di carico rispetto alle versioni con motore tradizionale. Il sistema della cella a combustibile e l’attuale unità di trazione sono integrati sotto il cofano del veicolo.

La batteria di Opel Vivaro-e viene sostituita da tre serbatoi di idrogeno a 700 bar, con una capacità di 4,4 kg. La cella a combustibile da 45 kW è in grado di generare sufficiente potenza per guidare tranquillamente in autostrada, mentre la batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh posizionata sotto i sedili anteriori garantisce la potenza di picco quando è necessaria una maggiore dinamicità, per esempio all’avvio e in fase di accelerazione. L’autonomia arriva fino a 400 chilometri (nel ciclo WLTP) e tre minuti sono sufficienti per fare rifornimento di idrogeno.

Opel Vivaro- e Hydrogen in due taglie: M e L

Il veicolo offre un volume di carico fino a 6,1 metri cubi, una portata di 1.000 chilogrammi e un peso rimorchiabile di 1.000 kg. Opel Vivaro- e Hydrogen è disponibile in due taglie, M e L (4,95 e 5,30 metri) ed è già entrato a far parte della flotta di Miele, costruttore tedesco di elettrodomestici premium. Quest’anno il KS automobile club assegna per il premio per l’energia e l’ambiente per la 40° volta. Istituito nel 1981, questo riconoscimento premia le tecnologie, le idee e gli sviluppi innovativi nel settore automobilistico e della mobilità che mirano a proteggere l’ambiente.