Se avete 900 milioni di euro da investire e una grade passione per le auto da corsa o da collezione, una inserzione sul magazine specializzato LoopNet segnala che negli Stati Uniti, più precisamente nell’Oregon a due ore da Portland, è in vendita un autodromo con 16 curve e lungo 3,77 km, dove già oggi si svolgono gare e raduni. Un business, quello dei circuiti per far scatenare le quattro e le due ruote in inseguimenti mozzafiato. Come descrive il magazine Robbreport – specializzato in auto di lusso e in residenze altrettanto milionarie – non si tratta di un banale ovale di terra battura, impianto abbastanza diffuso in Usa, ma di un vero impianto per le gare. L’Oregon Raceway Park si sviluppa su un’area di 176 ettari, di cui 930 mq di edifici e altre strutture coperte, e su un dislivello di 122 metri, condizione che assicura divertimenti ed emozioni con ogni tipo di vettura e di moto. Unico inghippo – segnala Robbreport – è la condizione posta per la vendita dell’Oregon Raceway Park, e cioè l’acquisto contestuale della società di gestione con i debiti pregressi, stimati in altri 900 milioni di euro.

