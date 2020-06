Un importante pezzo della storia dell’Argentina, la limousine scoperta con cui ‘Evita’ Eva Duarte fece, pochi giorni prima della sua prematura scomparsa nel 1952, la sua ultima apparizione pubblica al fianco di Juan Perón, verrà battuto all’asta ad Indianapolis dallo specialista Mecum in un evento programmato dal 10 al 18 luglio.

Si tratta di una imponente Packard Super Eight Derham Phaeton del 1939, ordinata dal presidente dell’Argentina Roberto María Ortiz, che alla fine degli Anni ’30 la aggiunse alla flotta delle vetture della Casa Rosada. Utlizzata in molte occasioni ufficiali dalla presidenza argentina, passò a Juan Perón che salì al potere alla fine degli Anni ’40 assumendo l’incarico di presidente nel 1946. Nascosta nel fienile di una tenuta agricola dopo la caduta del Peronismo nel 1955, l’auto venne ‘riscoperta’ dall’americano Sam Sherman ma questi non riuscì a ottenere una licenza di esportazione. La cosa fu invece possibile per il broker argentino Hector Mandizabal che la inviò negli Stati Uniti alla fine del 1977, acquistata in Nebraska da Herman Zalud. Un nuovo passaggio di proprietà nel 1981 a Bill St. Clair in Texas permise il primo restauro, grazie anche ad attente ricerche della storia di questa ‘ammiraglia’ durante la proprietà della presidenza argentina e al contributo dell’esperto della marca Packard Beverly Rae Kimes. Nel 1983 la vettura di ‘Evita’ passò nuovamente di mano finendo in Arkansas nella collezione di Raymond e Carol Plaster che, per riportare l’auto allo stato originale – stemmi, finiture e gagliardetti compresi – impiegarono 19 anni e oltre 7.000 ore di lavoro da parte di specialisti nella meccanica, nella carrozzeria e nella tappezzeria. Caratterizzata da un motore V8 di quasi 6 litri, la Packard Super Eight Phaeton disponeva di 165 Cv e nella variante 1704 Limousine, su cui intervenì il carrozziere Derham Body Co. di Filadelfia – aveva un passo di 376 cm e altre specifiche particolari per l’esportazione. La Derham lavorò in quegli anni su 3 esemplari della Packard Super Eight Phaeton di cui una inviata in Canada per essere utilizzato in una visita ufficiale dalla famiglia reale britannica e un’altro venduta in Medio Oriente. L’esemplare caratterizzato dal numero di serie B502752 – che andrà all’asta negli Stati Uniti – fu costruito sotto il diretto controllo del presidente Roberto Maria Ortiz e dopo la sua esportazione in Argentina subì alcune ulteriori modifiche presso un carrozziere locale come l’aggiunta del parabrezza posteriore in tre pezzi e alcune aggiunte interne. Spiccano, nell’imponenza complessiva della vettura, alcuni dettagli di leggerezza come l’orologio ‘dial-phone’ che ha appunto la forma della rotella di un vecchio telefono, le complicate finiture in legno, il volante con quattro strane razze a doppia ‘C’ e la tipica Packard sul cofano.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram