ROMA – Fin dalla sua comparsa sul mercato, nel 1983, la Fiat Panda 4×4 è stata particolarmente apprezzata nell’utilizzo nel fuoristrada non troppo impegnativo per via delle sue caratteristiche di arrampicatrice grazie al peso contenuto e alla grande agilità. Negli anni abbiamo poi assistito all’evoluzione della popolare citycar che oggi praticamente si è trasformata in un elegante urban suv perdendo quel suo fascino spartano di vettura “nuda e cruda”. Non a caso i tanti appassionati di customizzazione rivolgono le loro attenzioni alle prime serie della bestseller della casa del Lingotto per dare vita a delle originali trasformazioni come, ad esempio, quella di convertire una vecchia Panda 4×4 in un mezzo cingolato in grado di viaggiare su qualunque terreno. Una folle sfida accettata e portata a termine con successo dai Carmagheddon, noti content creator con un ampio seguito su YouTube e sugli altri principali social media, uno scanzonato terzetto formato da Guada, Matte e Rudos.

I lavori per la realizzazione della “monster” Panda sono stati effettuati insieme ad Arexons, azienda italiana attiva da quasi cento anni nel campo dei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto, e con il supporto dell’officina Gmg Garage di Cogne. Per testare poi la solidità dell’indistruttibile veicolo marchiato Panda Army, creato sull’intramontabile e amatissima Panda 4×4, il trio si è quindi arrampicato sulle pendici più impervie, innevate e selvagge della Valle d’Aosta. Da bravi youtuber ovviamente l’intero processo di realizzazione e il successivo test sulle nevi, è stato filmato nel consueto stile Carmagheddon, unconventional, estremo e spericolato, per essere raccontato sul canale YouTube dedicato a disposizione degli appassionati, superando già le 342.000 visualizzazioni. I passaggi chiave della trasformazione hanno visto il montaggio sulla Panda 4×4 di cingoli, nuovi paraurti, ammortizzatori completamente rinnovati e un volante in fibra di carbonio realizzato ad hoc. (m.r.)