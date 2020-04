Un premio per il design esterno riscosso da Peugeot 208 e 2008. Il riconoscimento in questione è quello che ha raggiunto i modelli della casa francese in occasione dei Red Dot Award 2020, assegnati da una giuria di esperti che hanno premiato anche il look dinamico di 208 e le linee di 2008. Il nuovo SUV 2008 ha colpito la giuria per le sue luci diurne a LED verticali, che rappresentano la nuova firma luminosa del brand e donano al modello un aspetto immediatamente riconoscibile, grazie a questo profilo a dente allungato, oltre al profilo laterale con un susseguirsi di superfici piane che si innestano tra loro con forme triangolari che è molto distintivo e unisce idealmente il design frontale a quello posteriore, mantenendo il movimento. La parte posteriore si caratterizza per la fascia orizzontale nero lucido che unisce i gruppi ottici posteriori a LED, dalla caratteristica forma a tre artigli. All’interno del nuovo SUV 2008 sono presenti molti dettagli particolari, tra cui le cuciture che valorizzano i volumi, l’illuminazione ambientale a LED (presente dall’allestimento GT Line) e materiali premium come l’Alcantara (sull’allestimento GT). Le nuove 208 e 2008 sono offerte anche in versione 100 per cento elettrica. Solo piccoli elementi stilistici permettono di distinguere le versioni elettriche dalle versioni con motore a combustione, come ad esempio la griglia della calandra che è in tinta con la carrozzeria e il logo del Leone che è dicroico, variando dal verde al blu a seconda dell’angolo visivo.

