ROMA – Un allestimento di ingresso e tre allestimenti principali, ciascuno con uno specifico Pack da aggiungere con gli optional maggiormente richiesti. E’ questa la nuova strategia di gamma adottata dalla nuova Peugeot 208, salita sul podio come Auto dell’Anno 2020. Oltre che con l’allestimento di ingresso Like, la vettura del Leone può esser scelta con gli allestimenti Active, Allure o GT, ciascuno di essi integrabile con un pack specifico.

Oltre che aiutare gli acquirenti a scegliere la versione ideale per le proprie esigenze, questa ottimizzazione permette di agevolare la produzione in fabbrica, con un benefico effetto sui tempi di consegna. Non solo. Contemplare una versione con il pack che contiene diversi optional, permette di avere un valore residuo superiore dell’auto: normalmente, infatti, nella quotazione di un’auto usata si tiene conto dell’allestimento a listino, e gli optional eventualmente presenti vengono poco valorizzati.

La strategia adottata da Peugeot permette, invece, di avere una valutazione più corretta dei contenuti dell’auto, perché le versioni pack saranno considerate delle vere e proprie versioni e non un pacchetto opzionale. La nuova gamma 208 è ordinabile già da oggi con prezzi che partono dai 15.700 euro per la versione Like PureTech benzina da 75 Cv. (f.p.)

Fonte www.repubblica.it

