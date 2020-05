Guidare un’auto ibrida è un’esperienza diversa rispetto a quella di una vettura normale, ma lo è ancor più se l’ibrida è una plug-in, ovvero con una batteria di maggiore capienza e, soprattutto, ricaricabile da fonti esterne. Lo stato dell’arte della tecnologia ibrida rappresenta un nuovo modo di guidare perché, a differenza di mild hybrid e full hybrid permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per diverse decine di chilometri coniugando, così, il meglio di due mondi, quello delle auto 100% elettriche con quello delle auto termiche. Peugeot ha da tempo annunciato la sua volontà di offrire ai suoi clienti il massimo della tecnologia e da alcune settimane ha avviato la consegna dei primi modelli elettrificati della propria gamma, tra cui svettano al vertice il suv 3008 Hybrid4 e 508 fastback e SW Hybrid.

Per queste versioni plug-in hybrid di due dei modelli di maggior successo, la casa del Leone ha pensato di mettere a disposizione fino a 4 diverse modalità di guida, allo scopo di esaltare l’esperienza che si prova al volante delle nuove vetture della casa del Leone. Quattro diverse modalità che permettono di soddisfare le esigenze di mobilità dei propri clienti in funzione del contesto in cui si trovano e delle prestazioni che richiedono all’auto, realizzando sempre la combinazione ideale in termini di efficienza energetica. Le vetture sono dotate di un selettore a bilanciere sulla plancia attraverso il quale si possono selezionare le diverse modalità di guida: Electric con la quale la trazione è 100% elettrica e si può raggiungere una velocità massima di 135 km/h, questa modalità è quella con cui si avvia sempre l’auto; Hybrid è quella che utilizza la migliore combinazione tra motore benzina ed elettrico (o elettrici, nel caso di 3008 Hybrid4, visto che in totale ha 3 motori), in funzione del tipo di percorso stradale che si sta seguendo e delle richieste del guidatore in termini di prestazioni; Sport che esalta invece le prestazioni della vettura, erogando la massima potenza esprimibile dal gruppo motore, con lo scopo di esaltare ancor più la guida; 4WD che attiva la trazione sulle 4 ruote per ampliare ancor più il raggio di azione del suv su fondi a bassa aderenza. Su Peugeot 508, invece, in caso di presenza di Adaptive Suspension Control (sospensioni a smorzamento elettronico), la modalità Comfort esalta ancor più le doti dell’ammiraglia di casa agendo sul livello di assorbimento delle sospensioni. La modalità Comfort rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta in un’auto che è una grande stradista per vocazione e che garantisce ai suoi occupanti un livello di comfort davvero di alto livello.

