Peugeot adotta la tecnologia ibrida sui modelli di vertice della gamma e introduce una funzione molto utile per sfruttare appieno l’alimentazione plug-in. A differenza degli altri ibridi, infatti, quello ricaricabile può contare su una batteria di maggiore capacità che può essere ricaricata da fonti esterne. Questo significa poter contare su diverse decine di km di guida 100% elettrica. Peugeot ha però voluto andare oltre ed ha introdotto la possibilità di mettere a riserva parte o tutta la capacità di carica della batteria per poterla sfruttare in determinati momenti del viaggio quando, ad esempio, si vuole entrare in un centro città senza emettere un solo grammo di CO2. Dieci, venti chilometri oppure l’intera carica della batteria messa a riserva e da poter sfruttare quando si vuole; una funzione aggiuntiva per esaltare ancor più l’esperienza di guida di nuove 3008 e 508 hybrid.

Per permettere ai clienti di utilizzare i quasi 60 km di autonomia in full electric quando si vuole (fino a 59 per 3008 e fino a 54 per 508), la casa del Leone ha reso disponibile la funzione e-SAVE che permette di mettere a riserva l’energia accumulata nella batteria, per utilizzarla, ad esempio, quando si entra in città o in aree riservate a veicoli a trazione elettrica.

La funzionalità e-SAVE permette di mantenere lo stato di carica della batteria su tre diversi livelli di autonomia chilometrica, in modo tale da poterla utilizzare quando si vuole guidare senza emettere alcun grammo di CO2. Il sistema si attiva selezionando la schermata energia sul grande touchscreen centrale e poi agendo sul relativo cursore. I livelli di energia che si possono mettere a riserva sono 3 e sono calcolati in km percorribili in modalità 100% green: 10 o 20 km, oppure l’intera capacità della batteria. L’attivazione della funzione è segnalata all’interno del quadro strumenti digitale del Peugeot i-Cockpit con anche l’indicazione della quantità di energia messa a riserva. Quando si vuole utilizzare la carica della batteria accantonata è sufficiente selezionare la modalità di guida Electric agendo sul selettore presente sulla console centrale, vicino alla leva del cambio. Un’esperienza di guida che va quindi ad ampliare le possibilità date dalla tecnologia plug-in hybrid di suv 3008 e 508 hybrid, in grado di viaggiare in 100% elettrico fino a 59 km.

