Successo per Peugeot 508 che nel 2019 ha conquistato il mercato italiano guadagnando il gradino più alto del podio nel segmento delle berline tra i brand generalisti. Un riscontro positivo che si è rafforzato con l’arrivo in gamma della versione station wagon, molto apprezzata nel nostro Paese. Il mix vincente è confermato dal design, preferito anche nella carrozzeria ‘familiare’, e dalla tecnologia grazie all’impiego di sistemi di assistenza alla guida tra i più avanzati della categoria. A questo si aggiunge il comfort, ulteriormente esaltato grazie alla disponibilità delle sospensioni a smorzamento pilotato (Adaptive Suspension Control) e una gamma di motorizzazioni ampia tra cui spicca il Diesel BlueHDi 160. Un motore centrale, molto apprezzato da chi vuole coniugare prestazioni a consumi contenuti e costi di esercizio ridotti rispetto a potenze ormai prossime ai 200 CV, come spesso accade nel segmento. Un motore che viene abbinato di serie al cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti (163 CV a 3.750 giri e 400 Nm di coppia massima a soli 2.000 giri). Fluido, rotondo, ma anche vigoroso nell’erogazione, questo motore sa sfruttare al meglio le caratteristiche del telaio di 508, grazie anche alla presenza delle sospensioni posteriori Multi-Link, elemento prezioso per alzare l’asticella del piacere di guida. Prestazioni elevate grazie allo 0-100 coperto in 8,4 secondi con una velocità massima di 230 km/h, sa anche essere molto morigerato quanto a consumi ed emissioni, con 4,2 litri/100 km e appena 110 gr CO2/Km. Un propulsore che può esser scelto in abbinamento all’Adaptive Suspention Control, le sospensioni a smorzamento pilotato, in grado di rivelare le differenti anime dell’ammiraglia della casa del Leone.

