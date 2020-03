Più di una berlina. Peugeot 508 rivoluziona questo concetto riscrivendo le regole del gioco, in un mercato dominato dai suv. Il design della nuova ammiraglia della casa del Leone assume un’importanza fondamentale per questo passaggio generazionale. Linee che trasmettono dinamismo ed eleganza al tempo stesso, tratti che contribuiscono a darle una forte personalità, distintiva. Uno stile unico, che non ricorre ad elementi barocchi per attirare l’attenzione, ma che fonde sapientemente i codici stilistici della casa con elementi di grande modernità e tecnologia. Nuova 508 è proprio così: elegante personalità che trasmette dinamismo ed emozioni, come una vera Peugeot deve fare. Emozioni che si provano più che mai alla guida, grazie anche a quel concetto rivoluzionario che è il Peugeot i-Cockpit, esclusivo fiore all’occhiello del marchio che esalta l’esperienza di guida. Un elemento tecnologico che si affianca allo stato dell’arte dei sistemi di assistenza alla guida, tra cui spicca l’inedito Night Vision. Nuova 508 è così, una nota di colore acceso in un segmento dominato da tinte tenui. L’ammiraglia del Leone costituisce una vera rivoluzione in campo automobilistico perché evolve il concetto di berlina alto di gamma, da molto tempo troppo codificato: evolve questo concetto innovandolo profondamente, grazie ad uno stile molto distintivo, dinamico ed elegante al tempo stesso, in grado di rappresentare concretamente qualcosa di nuovo nel mercato. La berlina casa Peugeot si distingue anche per un Dna tecnologico che rappresenta un nuovo punto di riferimento nel segmento ma, anche, per l’esperienza di guida davvero unica che è in grado di offrire, grazie anche all’ultima evoluzione del rivoluzionario i-Cockpit. Questo profondo lavoro di rinnovamento del concetto di berlina classica tre volumi alto di gamma è evidente fin dal primo impatto visivo: il design è realmente qualcosa di nuovo, cattura lo sguardo per la sapiente fusione di eleganza e dinamismo, cosa non facile in questa declinazione di carrozzeria. È esaltato da forme fluide ed aerodinamiche che ricordano quelle del mondo dei coupé, grazie anche all’altezza ridotta permessa dall’assenza delle cornici ai finestrini. Il risultato finale è una fastback dalla personalità unica, con un frontale molto distintivo, sottolineato dalla nuova firma luminosa realizzata dalle luci diurne a Led opalescenti.

Ma una bella ‘forma’ è nulla senza la sostanza. E, anche in questo caso, Peugeot 508, progettata per competere ai massimi livelli in una categoria dove le prerogative tecnologiche sono ormai irrinunciabili, diventa il nuovo punto di riferimento. Per la prima volta nel segmento, nuova 508 offre il Night Vision, un sistema che, grazie ad una telecamera a raggi infrarossi, permette di vedere nell’oscurità, ben oltre la portata dei fanali. Affascinante fuori, spettacolare dentro, con l’ultima evoluzione dell’i-Cockpit. Un concetto che ha rivoluzionato l’esperienza di guida, grazie ad un volante di dimensioni ridotte, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici visibile al di sopra della corona del volante e grande touch screen da 10” HD a centro plancia. Maggiore reattività dell’auto, più controllo e conseguente maggiore sicurezza, con un confort di guida di alto livello che completa il bagaglio di emozioni che la nuova 508 regala ai suoi occupanti. Il piacere di guida, poi, fa parte del Dna della casa e anche la 508 non fa eccezione, anzi. La nuova ammiraglia esalta ancor più questa caratteristica e mette sul piatto elementi di grande pregio quali, ad esempio, la sospensione multilink al posteriore, gli ammortizzatori a smorzamento pilotato e un telaio dall’elevata resistenza torsionale e leggero, elemento che permette di esaltare ancor più il carattere dei motori cui può essere abbinata la nuova ammiraglia.

