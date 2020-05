Le nuove Peugeot e-208 ed e-2008 rappresentano un nuovo modo di vivere l’auto elettrica grazie alle loro caratteristiche tecnologiche innovative ed alla nuova gamma di servizi con cui la casa del Leone vuole accompagnare i suoi clienti nella transizione energetica. Entrambi i modelli offrono risposte adeguate ai dubbi che i Clienti si possono porre di fronte all’acquisto di un’auto elettrica. Autonomia, modalità di ricarica, durata, spazio a bordo, guida. Con le loro tecnologie ed i servizi ed applicazioni all’avanguardia la transizione energetica è una grande opportunità per tutti. Insomma, sono numerose le ragioni per passare al 100% elettrico di Peugeot. A partire dall’autonomia che non rappresenta più un problema. Le nuove e-208 e e-2008 sono dotate di una batteria ad alta capacità da 50 kWh, che consente loro di offrire un’autonomia di oltre 300 chilometri in base al protocollo di omologazione WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedures). Si tratta di 340 km per la 208 e 320 per la 2008. Inoltre la batteria ha una maggiore vita utile e offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di carica. Questa garanzia, inoltre, rimane valida in caso di rivendita del veicolo. A tutto questo si aggiunge una facilità di ricarica: il servizio Easy-Charge facilita questo processo, offrendo consulenza per individuare la soluzione ideale di ricarica. Installando una wallbox a casa, è possibile ottenere una ricarica completa tra 7 ed 8 ore, in funzione della capacità installata. Inoltre, qualora non si disponesse di wallbox, è pur possibile ricaricare una e-208 o e-2008 con la normale presa di corrente Schuko, ma i tempi si triplicano. Grazie alla loro batteria al litio con raffreddamento a liquido, le nuove Peugeot possono ricaricarsi anche dalle colonnine ultra fast da ben 100kWh e questo permette loro di ricaricare l’80% della capacità della batteria in appena 30 minuti.

Attraverso Free2Move Services si facilita inoltre l’accesso alle colonnine pubbliche con una preselezione dei terminali di ricarica in funzione della distanza, la velocità e del prezzo. Il guidatore può adattare le prestazioni ai suoi gusti e alle sue esigenze grazie alle tre diverse modalità di guida: eco, normal e sport. La guida e l’autonomia possono essere ottimizzate anche con i consigli dello strumento E-Coaching dell’applicazione MyPeugeot. Tutto questo avviene scegliendo una guida in massima sicurezza, grazie anche all’ausilio dei sistemi di assistenza di livello 2, senza rinunciare al piacere di guida e mantenendo lo stesso spazio e capacità di carico senza comunque rinunciare al comfort di bordo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram