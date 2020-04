La mobilità del futuro per Peugeot si traduce nel claim uboringthefuture. La strategia della casa del Leone prevede che entro il 2023 ogni modello della gamma avrà almeno una versione elettrificata, ma già oggi è presente una completa gamma di veicoli elettrificati. Sia modelli 100% elettrici che modelli ibridi con tecnologia plug-in, il vero ibrido, quello ricaricabile con la spina e che permette di viaggiare in modalità zero emissioni per quasi 60 km. Il marchio francese allarga la propria gamma di veicoli elettrificati con l’introduzione del suv 3008 Hybrid e Hybrid4 ma anche dell’ammiraglia 508 fastback e SW Hybrid. Con l’arrivo di queste nuove motorizzazioni plug-in hybrid, i modelli elettrificati di Peugeot diventano 6; soluzioni che rappresentano la vera elettrificazione della mobilità, perché ricaricabili con la spina da fonti esterne e quindi in grado di muoversi concretamente in modalità zero emissioni, da 50/60 delle plug-in hybrid fino ai 340 chilometri della versione elettrica di 208. In particolare, il suv 3008 e l’ammiraglia 508 adottano la tecnologia ibrida plug in ampliando così le alimentazioni con cui possono esser scelte, in alternativa alla benzina PureTech ed alla Diesel BlueHDi. Il plug-in hybrid rappresenta il massimo oggi disponibile e permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per diverse decine di chilometri, cosa preclusa, ad esempio, ai modelli mild hybrid o full hybrid, fino a 60 km. La funzione e-SAVE permette inoltre di mantenere lo stato di carica della batteria su tre diversi livelli di autonomia chilometrica, in modo tale da poterla magari utilizzare per le fasi finali di un viaggio, quando ad esempio si vuole entrare in un centro cittadino che esige la trazione 100% green. In gamma anche la 508 fastback Hybrid, 508 SW Hybrid e 3008 Hybrid capaci di parlare un nuovo moderno linguaggio di efficienza energetica, con un ulteriore livello tecnologico garantito da 3008 in versione Hybrid4. Il numero 4 finale sottolinea infatti l’inedita trazione integrale, ottenuta grazie alla presenza di due motori elettrici (uno sull’assale anteriore l’altro su quello posteriore) che garantiscono trazione sulle 4 ruote ampliando così ancor più il raggio di azione del suv Peugeot. I modelli ibridi plug-in, si caratterizzano poi per le diverse modalità di guida selezionabili dalla plancia (electric, hybrid, sport e 4WD). Inoltre su 508 in caso di presenza di Adaptive Suspension Control, la modalità comfort esalta ancor più le doti da stradista dell’ammiraglia di casa agendo sul livello di smorzamento delle sospensioni.

Per tutti i modelli ibridi plug-in, si rivela in ogni caso preziosa la presenza del cambio automatico elettrificato e-EAT8, variante appositamente creata per gestire al meglio la propulsione ibrida. Nell’ambito della strategia della mobilità del futuro, Peugeot garantisce anche il full electric con le nuove e-208 e e-2008. Grazie ad una batteria da 50 kWh ed una potenza di 100kW/136 CV, per e-208 sono sufficienti 8,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre per il suv e-2008 ne bastano appena 8,5.

Altrettanto interessanti sono i chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, pari a 340 km per la prima e 320 per il suv compatto, in entrambi i casi mettendo a frutto la capacità della batteria di trazione da 50 kWh raffreddata a liquido. La distribuzione della batteria di trazione sotto il nuovo pianale CMP ha permesso di mantenere inalterato abitacolo e vano bagagli. All’insegna del concetto del ‘Peugeot non si compra, si guida’, anche i modelli 100% elettrici vengono proposti con una formula di noleggio lungo termine Free2Move Lease che punta su un costo mensile complessivo medio similare tra benzina, Diesel e 100% elettrico.

