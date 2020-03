Pirelli ha chiuso il 2019 con un utile netto totale in crescita del 3,5% a 457,7 milioni di euro e il cda proporrà all’assemblea degli azionisti, convocata il 18 giugno, la distribuzione di un dividendo di 0,183 euro per azione (0,177 euro per l’esercizio 2018) per un totale complessivo di 183 milioni. Lo si legge in una nota in cui si ricorda che, come già annunciato il 19 febbraio in occasione della presentazione del piano industriale 2020-2022 con vision 2025, i risultati 2019 sono stati in linea con le attese.



