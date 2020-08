ROMA – Si chiama Geofencing ed è una nuova funzione introdotta da Ford sulla gamma Custom Plug-In Hybrid, in grado di mantenere l’aria più pulita nei centri urbani. Come funziona? Facile. Quando un veicolo che ne è dotato entra in un’area definita a traffico limitato o a basse emissioni, automaticamente passa in modalità elettrica. In questo modo l’aria sarà più pulita dove è maggiormente necessario.



Geofencing, non opera solo nei centri urbani: gli utenti possono anche creare “Aree verdi” personalizzate per utilizzare una guida a basse emissioni (modalità EV Now) nei pressi di luoghi come le scuole, i parchi giochi e depositi. Quando poi il veicolo lascia una “zona a basse emissioni” può passare automaticamente alla modalità di guida più appropriata per completare la tappa successiva del viaggio, a esempio, coinvolgendo il motore a benzina EcoBoost come range extender, per generare energia elettrica ed estendere l’autonomia del veicolo.



Un recente studio Ford indica come i veicoli elettrificati Plug-In Hybrid (PHEV) possano costituire la miglior soluzione per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO 2 nelle città. Il 75 per cento del chilometraggio effettuato dalla flotta di Ford Transit, nell’area di Central London, di alcuni dei partecipanti al progetto – tra cui Addison Lee Group, British Gas, Metropolitan Police e Transport for London – è stato realizzato al 100% in modalità elettrica. Studi simili sono attualmente in corso a Colonia, in Germania, a Valencia, in Spagna.



