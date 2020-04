Porsche introduce una novità che sarà sicuramente apprezzata dai puristi del celebre brand di auto sportive. Lo fa rendendo disponibile per tutti i modelli 911 Carrera S e 4S un cambio manuale a sette marce in alternativa al cambio a doppia frizione (PDK) a otto rapporti che viene montato di serie. Abbinato al pacchetto Sport Chrono il cambio manuale risulterà particolarmente accattivante per tutti gli amanti della guida sportiva che preferiscono l’emozione dell’uso del cambio da parte del pilota piuttosto che l’intervento di una trasmissione che funziona anche in automatico. Con Sport Chrono + cambio manuale è incluso anche il sistema Porsche Torque Vectoring (PTV) con ripartizione variabile della coppia per mezzo di frenate mirate sulle ruote posteriori e differenziale posteriore meccanico con bloccaggio asimmetrico. Insieme alla trasmissione manuale, il pacchetto Sport Chrono offre anche una funzione automatica di sincronizzazione del cambio a scalare. Quando il conducente scala di marcia, questa funzione apre automaticamente l’acceleratore per un istante così da incrementare la velocità del motore e adeguarla alla velocità del cambio più elevata nella marcia inferiore, garantendo una scalata fluida ed evitando variazioni di carico. Il pacchetto include anche altri elementi prettamente sportivi, fra cui i supporti del motore attivi, la modalità PSM Sport, il comando al volante per la selezione delle modalità Normal, Sport, Sport Plus, Wet e Individual (impostazione personalizzata), un cronometro e la App Porsche Track Precision.

Gli amanti della guida sportiva, apprezzeranno anche il nuovo indicatore della temperatura dei pneumatici, una funzione supplementare del pacchetto Sport Chrono che era stata introdotta con la 911 Turbo S. Quando la temperatura rilevata è bassa, le barre di colore blu segnalano un’aderenza ridotta delle gomme. Man mano che la temperatura aumenta, il colore dell’indicatore cambia, diventando prima blu-bianco e quindi bianco quando viene raggiunta la temperatura di esercizio e si dispone della massima aderenza possibile. Da notare che il sistema viene disattivato (e le barre colorate non vengono visualizzate) quando si montano gli pneumatici invernali.

La 911 Carrera S con cambio manuale accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 308 km/h. Il peso in ordine di marcia della 911 Carrera S Coupé con cambio manuale è pari a 1.480 chilogrammi, vale a dire 35 in meno rispetto alla versione con cambio a doppia frizione.

Debuttano come opzioni sulla 911 Carrera anche il sistema Porsche InnoDrive e la funzione Smartlift, Il primo, che è riservato alle versioni con PDK, estende le funzioni del Cruise Control attivo attraverso un’ottimizzazione predittiva della velocità di marcia con anticipazione fino a tre km. Basandosi sui dati del sistema di navigazione, vengono calcolati i valori ottimali di accelerazione e decelerazione che l’auto applica automaticamente attraverso motore, cambio PDK e impianto frenante. Il sistema tiene automaticamente conto di curve e pendenza e – se desiderato – anche dei limiti di velocità.

Utilizzando sensori video e radar il sistema rileva le condizioni di traffico e perfino la presenza di rotatorie e regola di conseguenza l’andatura. La nuova funzione opzionale Smartlift disponibile per tutte le versioni della 911 consente invece il sollevamento automatico della parte anteriore della 911 in corrispondenza di punti (come lo scivolo di un garage) che il guidatore incontro abitualmente nel suoi percorsi. Grazie al sistema di azionamento elettroidraulico posto sull’avantreno l’altezza da terra del frontale si alza di circa 40 millimetri. Per memorizzare il tratto che richiede questa posizione ‘alta’ basta azionare il tasto Smartlift per fare in modo che il sistema memorizzi le coordinate GPS della specifica posizione. Quando l’auto tornerà in prossimità della stessa posizione e arrivando dalla medesima direzione, la parte anteriore della 911 si solleverà automaticamente.

